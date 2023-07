¿Es obligatorio dejar propina en Chile?

27 de Julio de 2023

La pregunta surge luego de que se viralizara un video en el que a una mujer le cobraron, sin consultar, la propina en un café.

El registro de una actriz española en Chile se viralizó, luego que expusiera su malestar frente el hecho de verse obligada a propina en un café en Viña del Mar. Esto, luego de que una de las baristas del local le cobró el monto extra sin preguntar si quería o no hacerlo.

“Le digo: ¿Cuánto sale el café? Y me dice $3.100, le paso un billete de $10.000 y me devuelve $6.500 y yo digo aquí falta plata. Perdón, pero aquí faltan como 400 pesos. Y me dice Ah sí, la propina“, señaló en el video publicado en TikTok.

La joven aseguró que siempre entrega propina, porque ella ha trabajado como garzona, “pero de verdad a mí, lo que más mal me sentó fue que ni siquiera me preguntó si yo quería dejar propina, como que llegó y se la cobró, no más y no po’, tú tienes que preguntar”, criticó.

¿Es obligatoria la propina?

El artículo 64 del Código del Trabajo confirma que el pago de la propina no es obligatorio, sino que es una sugerencia al consumidor.

Además, agrega que solo pueden pedir propina los garzones de restaurantes, cafés y similares, además de las estaciones de servicio donde se carga combustible.

Según estipula la ley, “en los establecimientos que atiendan público a través de garzones, el empleador deberá sugerir, en cada cuenta de consumo, el monto correspondiente a una propina de a lo menos el 10% del mismo, la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario”.

Asimismo, la norma señala que el monto deberá ser entregado “íntegramente a los trabajadores y no podrá efectuar descuentos de ninguna naturaleza sobre las mismas”.