VIDEOS – La indignación de Daniela Aránguiz tras violento robo a Jean Bohus

30 de Abril de 2024

La ex chica reality se descargó en redes sociales, y aprovechó de entregar detalles de cómo se encuentra el estilista.

Compartir

Tras el violento robo que sufrió Jean Bohus, Daniela Aránguiz quien es cercana al estilista, aprovechó sus redes sociales para expresar su indignación por la inseguridad que hay en las calles.

El brutal asalto ocurrió la tarde del lunes, en un supermercado Jumbo de Chicureo. Allí, el profesional de 39 años fue víctima del robo de su auto, recibiendo una puñalada en el abdomen y un disparo en una de sus piernas.

Lo anterior se viralizó rápidamente, ya que el estilista compartió algunos videos en su Instagram mostrando el violento ataque.

Los descargos de Daniela Aránguiz tras violento robo a Jean Bohus

Por su parte, Daniela Aránguiz a través de sus historias de Instagram, realizó varios descargos y aprovechó de reflexionar tras el violento asalto que sufrió su amigo, Jean Bohus.

“Paso por aquí para decir que estamos viviendo mementos indignantes como país, no hay seguridad”, comenzó diciendo la ex chica reality.

“Ayer uno de mis mejores amigos fue asaltado a las siete u ocho de la noche en el supermercado. Chiquillos, eso es lo que yo no puedo entender cómo no podemos ir al supermercado, que nivel de inseguridad estamos viviendo como país… a mi amigo le rompieron el auto, sacaron sus cosas, no les bastó y lo esperaron a que llegara para poder robarle su auto”, explicó la panelista de Sígueme.

“Estamos viviendo un nivel de agresividad terrible. Yo no puedo creer cómo puede ser posible una cosa así. Que inseguridad más grande lo que estamos viviendo como país”, sostuvo Aránguiz.

Por otro lado, la comunicadora reveló que el estilista actualmente se encuentra estable, hospitalizado y fuera de riesgo vital. Junto con esto, agregó que Bohus está al cuidado de su madre.

Finalmente, Daniela Aránguiz aseguró que “ahora a esperar que se recupere, pero este trauma lo va a tener toda la vida, por eso pido que pongamos un poco más de ojo y andemos con cuidado”.