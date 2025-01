Qué es la ETA, el nuevo permiso que deben solicitar los chilenos para ingresar al Reino Unido

Actualizado el 8 de Enero de 2025

Según informaron las autoridades, este documento será obligatorio para ingresar al país, incluso para estancias cortas.

Desde esta semana, los ciudadanos chilenos que viajen al Reino Unido deberán solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés). Esta nueva normativa se aplicará a todos los viajeros de países no europeos que anteriormente no necesitaban visa para ingresar.

El permiso, conocido en inglés como Electronic Travel Authorisation, tendrá un precio de 10 libras esterlinas (aproximadamente $12.620) y podrá obtenerse a través del sitio web del gobierno del Reino Unido.

Similar a la Visa Waiver, la ETA se podrá utilizar múltiples veces y tendrá una validez de dos años o hasta que el pasaporte expire, lo que ocurra primero.

“Estamos realizando mejoras para ofrecer un sistema de inmigración digital más ágil, que sea más rápido y seguro para los millones de personas que pasan por la frontera del Reino Unido cada año. Por esa razón estamos introduciendo las ETA”, indicó a El Mercurio Louise de Sousa, embajadora de Reino Unido en Chile.

La diplomática agregó que “esta medida no solo afectará a los chilenos, la estamos introduciendo en todo el mundo para todas las personas que quieran visitar el Reino Unido y que actualmente no necesitan una visa para estadías cortas, o que aún no tienen un estatus migratorio en el Reino Unido”.

Cómo se solicita la ETA en Chile

El proceso para obtener la ETA es completamente digital y se necesita lo siguiente:

El pago mencionado anteriormente

Datos de contacto y del pasaporte.

Una fotografía que cumpla con los estándares del gobierno británico.

Respuestas a un cuestionario básico en ESTE LINK.

Junto a ello, las autoridades extranjeras informaron que:

La ETA es necesaria para entrar a los cuatro territorios que componen el Reino Unido: Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte.

Los niños y guaguas también requerirán una ETA.

Los pasajeros que estén en tránsito en el Reino Unido también deberán tener una ETA, incluso si no pasan por migración.

No es necesario presentar una ETA para visitar los territorios Británicos de Ultramar, como por ejemplo, las Islas Falkland (o Malvinas).

Restricciones de la Autorización Electrónica de Viaje