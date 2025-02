Quiénes son los siete chilenos detenidos en Estados Unidos por robar casas de estrellas deportivas

Actualizado el 20 de Febrero de 2025

Los siete chilenos detenidos Estados Unidos enfrentan cargos por transporte interestatal de bienes robados y arriesgan hasta 10 años de cárcel.

Compartir

Siete ciudadanos chilenos fueron detenidos por la policía de Estados Unidos, que los acusó de ser los autores de una serie de robos en casas de varias estrellas deportivas, los que les reportaron un botín de más de dos millones de dólares.

De acuerdo con lo informado por la policía norteamericana, entre las víctimas de la banda se encuentra la estrella de los Kansas City Chiefs y actual pareja de Taylor Swift, Travis Kelce.

La Oficina del Fiscal del Distrito Medio de Florida presentó cargos contra los siete chilenos por conspiración para el transporte interestatal de bienes robados, y si son encontrados culpables podrían recibir hasta 10 años de cárcel.

Cómo actuaban los delincuentes chilenos detenidos en Estados Unidos

Según se precisó, todos los delitos los cometieron los delincuentes mientras los propietarios de las viviendas estaban fuera de sus hogares.

Las indagatorias de la policía establecieron que los robos de la banda se iniciaron en octubre de 2024 y se prolongaron por dos meses, durante los cuales robaron viviendas en los estados de Kansas, Ohio, Tennessee, Wisconsin y Florida.

Para pepetrar los robos los delincuentes nacionales empleaban barras metálicas para forzar puertas o ventanas y, una vez dentro, buscaban artículos como relojes de lujo, joyas y dinero en efectivo.

Los siete chilenos detenidos en Estados Unidos por robar en casas de estrellas del deporte fueron identificados como Pablo Z. C., Ignacio Z. C., Bastián J. F., Jordan Q. S., Bastián O. M., Alexander H. Ch. y Sergio O. C.