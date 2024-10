Tras “castigo” a Luis Jara: las razones por las que podrías perder la visa en Estados Unidos

Actualizado el 28 de Octubre de 2024

La información sobre la cancelación de la visa del artista fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez.

El conocido cantante nacional, Luis Jara volvió a nuestro país junto a su familia, tras haber residido por varios años en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, su retorno parece estar ligado a complicaciones legales, ya que según información revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez, al intérprete se le habría “castigado” su visa.

En el programa Oh!Diosas, la comunicadora explicó que al artista detrás de Golpe de suerte y Mañana no solo se le quitó la visa, sino que se le impuso un castigo.

“Es verdad que le quitaron la visa a Lucho (…) no es que se la quitaron, se la castigaron por 10 años”, reveló Gutiérrez a Pamela Díaz y Felipe Vidal.

“Hay versiones encontradas, a mí me habían contado esto hace mucho tiempo (…) Es súper complicado porque él de verdad se trasladó con camas y petacas para allá“, agregó.

Finalmente, la periodista manifestó: “Yo no me atrevo a dar una versión del motivo, porque me han llegado dos diferentes. Yo no lo he hablado con él, porque me contaron hace mucho tiempo, pero la verdad es que como que encontré que era demasiado como… Muy íntimo”.

Diferentes razones por las que te podrían cancelar la visa en Estados Unidos tras caso de Luis Jara