Programa Turismo Familiar: en qué consiste y cómo puedes postular para viajar por Chile a bajo costo

El programa de Sernatur facilita a las familias el acceso a viajes hacia distintos puntos del país, subsidiando el 80% de los paquetes turísticos.

Viajar y recorrer distintos puntos de Chile pagando precios reducidos es posible a través del programa Turismo Familiar, cuya iniciativa tiene el fin de fomentar viajes en temporadas de baja y media demanda, donde el Estado subsidia gran parte de los costos.

Este beneficio busca que familias extranjeras o extranjeras con residencia definitiva puedan acceder a paquetes turísticos con alojamiento, alimentación, traslados y actividades incluidas. Para ello, los beneficiarios solamente deben realizar un pequeño copago.

Quiénes pueden postular, los requisitos, y en qué consiste el programa Turismo Familiar

Para poder acceder a este programa, se debe formar parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Para revisar en qué tramo socioeconómico te encuentras, haz CLIC EN ESTE LINK, con tu RUN y Clave Única.

Además de ello, las personas que postulen deben contar con cédula de identidad chilena vigente y ser parte de un grupo familiar de al menos dos integrantes.

Respecto a los adultos mayores (60 años o más), ellos deben viajar acompañados de otra persona que tenga 30 años o menos.

Estos viajes suelen ser en su mayoría intrarregionales, es decir, hacia destinos ubicados dentro de la misma región de residencia, con una extensión de tres días y dos noches, incluyendo traslados, alojamiento, alimentación y visitas.

El programa de Turismo Familiar subsidia cerca del 80% del valor total del paquete turístico, por lo que cada integrantes de la familia debe efectuar un copago del 20% restante, el cual tiene estos topes:

Adultos: El copago máximo es de $25.000.

Niños (hasta 12 años): El copago máximo es de $12.000.

Menores de 3 años: El viaje es gratis.

Cómo postular a este programa

La postulación al programa Turismo Familiar no se realizar por medio de un sitio web, sino que se debe llevar a cabo en las municipalidades adheridas a este beneficio.

Estas son las regiones en que funciona el programa: Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Para acceder a este beneficio, las personas deben acceder a sus municipios, donde se recepcionarán los antecedentes, para luego seleccionar a los beneficiarios. Las personas que obtengan el cupo serán notificadas por el organismo y deberán realizar el copago correspondiente de forma directa a la agencia turística operadora del programa.