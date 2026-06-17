Miles de familias podrían recibir un aumento en los aportes económicos que complementan sus ingresos mensuales.

La reciente aprobación del reajuste del sueldo mínimo traerá consigo un incremento en distintos bonos entregados por el Estado.

La medida elevó el ingreso mínimo mensual para trabajadores entre 18 y 65 años desde $539.000 a $553.553, generando efectos directos en ayudas que se calculan en función de este indicador.

Estos son los cuatro bonos que subirán sus montos tras el reajuste del sueldo mínimo

Entre los beneficios que verán un aumento en sus montos se encuentran el Subsidio Familiar Tradicional, el Subsidio Familiar Automático, la Asignación Familiar y la Asignación Maternal. Estos aportes están vinculados al salario mínimo, por lo que su reajuste se activa automáticamente cuando se modifica este ingreso de referencia.

Aunque las nuevas cifras aún no han sido oficializadas por las autoridades, se espera que los montos superen los valores entregados durante el año pasado. El cálculo definitivo será informado una vez que los organismos correspondientes concluyan el proceso de actualización.

Durante 2026, el Subsidio Familiar, tanto en su modalidad tradicional como automática, otorgó $22.007 por cada carga familiar acreditada. En el caso de personas con discapacidad, el beneficio alcanzó el doble de esa cifra, llegando a $44.014 por causante.

Por su parte, la Asignación Familiar entregó montos variables según el tramo de ingresos del beneficiario, con pagos que fluctuaron entre $22.007 y $4.276 por carga reconocida. Un esquema similar se aplicó a la Asignación Maternal, destinada a mujeres embarazadas que cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Con el nuevo sueldo mínimo ya aprobado, el Estado deberá recalcular estos beneficios para determinar los valores actualizados que comenzarán a regir próximamente. De esta manera, miles de familias podrían recibir un aumento en los aportes económicos que complementan sus ingresos mensuales.