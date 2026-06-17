FOTOS – Hotel chileno es elegido el mejor de Sudamérica y dos del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

Patagonia Camp, ubicado a orillas del lago Toro, en las afueras del Parque Nacional Torres del Paine, repite en los premios Travelers’ Choice Best of the Best y escala posiciones: este año se corona como el número uno de América del Sur y el segundo del mundo en la categoría All Inclusive, siendo el único hotel chileno en el ranking global.

Patagonia Camp fue distinguido por sexto año consecutivo en los premios Travelers’ Choice Best of the Best 2026 de Tripadvisor, consolidándose como uno de los hoteles mejor evaluados del mundo por los propios viajeros. En la edición más reciente del ranking, el hotel ascendió desde el puesto 19 al segundo lugar a nivel global, convirtiéndose además en el hotel mejor posicionado de América del Sur.

El reconocimiento, otorgado por la plataforma de viajes Tripadvisor, se basa exclusivamente en las opiniones y calificaciones publicadas por los usuarios durante los últimos 12 meses. Según la compañía, solo el 1% de los hoteles registrados en la plataforma logra acceder a esta distinción.

Hotel chileno es elegido el mejor de Sudamérica y dos del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

Ubicado a orillas del lago Toro, con vistas al macizo del Parque Nacional Torres del Paine, Patagonia Camp ofrece una propuesta de alojamiento en yurtas de lujo integradas a más de 34.000 hectáreas de bosque nativo. La experiencia combina gastronomía basada en productos regionales, excursiones guiadas por especialistas en naturaleza y un enfoque centrado en la conservación del entorno.

Entre los aspectos más destacados por los huéspedes figuran la calidad del servicio, la atención personalizada del equipo, la oferta gastronómica de temporada, la coctelería elaborada con ingredientes locales y las actividades al aire libre. El hotel también ha incorporado iniciativas como la Terapia de Bosque en sus senderos autoguiados y eliminó el salmón de su menú como parte de su estrategia de sostenibilidad.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque viene directamente de los viajeros que eligieron vivir la Patagonia con nosotros y compartir su experiencia. Alcanzar la segunda posición mundial confirma que nuestra apuesta por las personas, la experiencia y el cuidado del territorio tiene una resonancia internacional”, señaló Mariana Ramírez, gerente general de Patagonia Camp.

El reconocimiento internacional coincide con otro importante logro para la compañía. Durante 2026, Patagonia Camp obtuvo la certificación Great Place to Work, convirtiéndose en la primera empresa de la Región de Magallanes y el primer hotel independiente de Chile en recibir este estándar internacional.

La certificación evalúa aspectos como la confianza organizacional, el liderazgo, la cultura interna y el bienestar de los colaboradores a través de procesos de evaluación independientes. Según la empresa, este resultado refleja su modelo de gestión denominado Patagonia Camp Circle, que integra cultura organizacional, sostenibilidad ambiental, economía responsable y vinculación con las comunidades locales.

Patagonia Camp emplea de manera directa a cerca de 150 personas y realiza aproximadamente el 60% de sus compras a proveedores locales y regionales. Entre sus principales iniciativas ambientales destacan la operación de dos plantas de tratamiento biológico de aguas, la reducción de los plásticos de un solo uso a menos del 5% de la operación y la gestión de residuos orgánicos mediante compostaje.

Además, el hotel trabaja en la medición y reducción de su huella de carbono con el objetivo de alcanzar la neutralidad durante 2026. Su primer registro fue certificado en 2024 por el programa Huella Chile.