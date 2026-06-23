Se acerca un nuevo fin de semana largo: así funcionará el comercio durante el próximo feriado

A solo días de que finalice junio, se acerca un nuevo feriado, el cual también dará espacio a un fin de semana largo para despedir el presente mes.
Tras la conmemoración del Día de Nacional de los Pueblos Indígenas el pasado 21 de junio, que no significó grandes cambios en las actividades habituales debido a que cayó un día domingo, llega un nuevo festivo que permitirá un descanso extendido para una buena parte de los trabajadores del país.
¿Cómo funcionará el comercio durante este fin de semana largo?
Se trata del feriado del lunes 29 de junio, en el marco de la conmemoración de San Pedro y San Pablo. Esta jornada no tiene carácter de irrenunciable, situación por la cual el comercio podrá funcionar de forma normal.
Esto incluye a los supermercados, malls, cines, restaurantes, entre otros, cuyos recintos tendrán atención al público, a menos que los empleadores determinen lo contrario y opten por cerrar durante la jornada.
Si deseas planificar descansos durante esta o las próximas semanas, revisa el calendario completo de feriados de 2026, donde aún restan tres fin de semana largos, sin contar el de San Pedro y San Pablo.
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)