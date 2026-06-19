Noche de San Juan 2026: cuándo se celebra y cuáles son los rituales más populares para atraer la buena suerte

La tradicional celebración, que combina elementos religiosos, creencias populares y antiguas costumbres vinculadas al solsticio de invierno, volverá a realizarse esta semana,

La Noche de San Juan es una de las celebraciones más tradicionales del calendario popular chileno. Aunque tiene origen cristiano y conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, la festividad también incorpora antiguas creencias paganas relacionadas con el cambio de estación y el solsticio de invierno en el hemisferio sur.

Cada año, la celebración tiene lugar entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de junio, una fecha que para muchas personas está cargada de simbolismo, misterio y prácticas destinadas a atraer la buena fortuna.

En distintas zonas rurales de Chile, la tradición se mantiene vigente mediante rituales transmitidos de generación en generación, muchos de ellos vinculados a la prosperidad económica, el amor y la posibilidad de conocer aspectos del futuro.

Noche de San Juan 2026: los rituales más populares para atraer la buena suerte

Enterrar una moneda para atraer prosperidad

Uno de los rituales más conocidos consiste en enterrar una moneda en el patio o jardín justo a la medianoche.

La tradición señala que este acto ayuda a atraer abundancia económica durante el año siguiente y simboliza la apertura de nuevas oportunidades relacionadas con el dinero y el trabajo.

El espejo revelador

Otra de las creencias más populares indica que una persona debe mirarse sola frente a un espejo a medianoche y con escasa iluminación.

Según la tradición, el espejo podría revelar el rostro de un futuro amor o entregar señales relacionadas con el destino de quien realiza el ritual.

El pan con papelitos

Esta costumbre consiste en preparar pequeños panes que contienen mensajes escritos en papeles.

Cada participante debe escoger uno al azar y leer la frase que aparece en su interior, interpretándola como una predicción o consejo para los meses venideros.

La flor de la higuera

La leyenda asegura que la higuera florece únicamente durante la Noche de San Juan.

Quien logre encontrar y obtener esta flor estaría destinado a alcanzar riqueza, felicidad y éxito durante toda su vida.

La higuera y la guitarra

Otra creencia popular señala que quienes se ubiquen bajo una higuera a la medianoche sosteniendo una guitarra podrían adquirir instantáneamente la habilidad para tocar el instrumento.

Aunque se trata de una tradición folclórica, continúa siendo una de las historias más difundidas en torno a esta fecha.

Las tres papas bajo la cama

Para realizar este ritual se deben colocar tres papas debajo de la cama:

Una completamente pelada.

Una a medio pelar.

Una con toda su cáscara.

A medianoche se debe escoger una sin mirar.

La interpretación tradicional indica que la papa con cáscara completa simboliza abundancia, la semipelada representa una situación económica intermedia y la pelada augura dificultades financieras.