Tomás González no logró clasificar a la final de suelo en Melbourne

View this post on Instagram

Terminada la clasificación hoy en Melbourne y debido a una caída no logré clasificar a finales! Les agradezco muchísimo a todos los chilenos que vinieron hoy a apoyarme y que lograron levantarme el ánimo después de todo 😊🇨🇱. Seguiremos trabajando duro como siempre para completar nuestra planificación para este 2020 🤸‍♂️