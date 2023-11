Los detalles del matrimonio de Tomás González con su pareja

26 de Noviembre de 2023

La ceremonia se llevó a cabo en un centro de eventos en El Monte y acudieron familiares y amigos de los novios.

En una ceremonia realizada en el centro de eventos Monte Magdalena, en la comuna de El Monte, el gimnasta Tomás González contrajo matrimonio con su pareja, identificado como Juanes.

La boda se llevó a cabo en un espacio al aire libre este viernes, y contó con la asistencia de varios invitados cercanos a los novios, que han mantenido su relación en privado y lejos de los medios de comunicación.

Entre otros, el deportista contó con la compañía de los bailarines Matías Falcón, Nicolás Donoso, Francisca Zepeda, Janisse Díaz y Pía Weidmann. Con todo ellos compartió en el programa Aquí se baila, de Canal 13.

Aunque algunos medios hablaron de una íntima ceremonia, otras fuentes mencionan que más de un centenar de invitados llegó hasta el centro de eventos.

Tomás González se confesó enamorado antes del matrimonio

En julio de este año el gimnasta admitió públicamente que estaba enamorado. Durante la entrevista que le hizo Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, Tomás González contó que, tras algunas malas experiencias en el pasado, estaba feliz.

“Estoy full enamorado. Ahora siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho“, contó en la ocasión.

Reconoció que “al principio tenía mis dudas por mis experiencias anteriores, pero ha sido increíble. Cuando tienes una relación sana cualquier problema es más fácil de resolver porque hay voluntad de las dos partes“, dijo.

Y, como previendo lo que vendría después, en ese momento aseguró que se proyectaba en el futuro con su pareja.

“El día de mañana me encantaría formar una familia, casarme. Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño”, le reveló a Martín.

Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente, si todo sale bien. Me encantaría tener hijos. Y si no, hartos perros”, aseguró Tomás González.

En su libro Campeón, que publicó este año, Tomás Gonzálwz asumió públicamente su homosexualidad. “Supongo que ya no es tema, pero sí, soy gay. Y si se trata de hacerlo público, prefiero hacerlo en este libro“, escribió.