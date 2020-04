Carlos Tevez por la crisis: “El futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar”

El delantero argentino Carlos Tevez aseguró que varios futbolistas pueden vivir “seis meses o un año” sin sus remuneraciones en medio de la pandemia por coronavirus, la que ha paralizado la actividad deportiva en todo el mundo.

En una entrevista a América TV, el jugador de Boca Juniors habló sobre la crisis que enfrenta el balompié, centrándose en los problemas que vive el resto de la población, especialmente la más vulnerable.

“Es más por nuestros abuelos, padres. Más miedos por ellos, por nuestros hijos que vienen. Más el miedo ese que a uno mismo. En esta mediana edad, es más el miedo ese. Saber de dónde viene, cómo te golpea y cuál es la cura. Que nos mate a nuestros abuelos, padres. No tanto hacia nosotros. Nosotros nos cuidamos. Ellos tienen las defensas más bajas. Puede atacarlos y hacerles mal. Estamos sufriendo”, expresó el “Apache”.

Tevez expresó que “los barrios pobres es donde más cuesta. El estado está haciendo las cosas muy bien. Nosotros como ejemplo, tratando de ayudar. Acá no hay camisetas. Hay que estar. No importa la clase social. Hay que hacer entender a los vivos que están jugando con el sentimiento y vida de la gente. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene plata”.

“Tenemos que ser agradecidos que estamos bien y sanos, comunicar. Y ponernos en el lugar del otro. Al que tiene el virus no le pueden dar un abrazo.Tiene fiebre y tiembla y la está pasando mal y tiene a su hijo o padre y no lo puede tocar. Es un virus de mierda. Todos queremos ayudar. Estaría bueno que estemos todos y podamos ayudar a la gente”, añadió.

Sobre la situación financiera del deporte, Carlos Tevez expresó que “el futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar. No está en desesperación que vive con pibes día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia. No somos ejemplo en este caso, sí en otras cosas. Tenemos que estar y ayudar, estar en los comedores”.

“Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Pero la gente desesperada, que no se puede mover y si sale de la casa lo llevan preso, eso es lo preocupante. El estado está, está haciendo las cosas bien para esa gente. Tenemos que estar en lo que podamos estar con la gente del barrio”, manifestó.

El ex seleccionado argentino insistió con que los clubes deben tomar un “rol social” y ayudar a los barrios más pobres, los que según él serán los más golpeados con la crisis económica.

El tema de la rebaja de los salarios ha estado presente especialmente en el fútbol europeo, donde los planteles de Juventus, FC Barcelona y Bayern Múnich han aceptado recortes para enfrentar los problemas generados por la falta de fútbol. En Argentina el tema aún no se debate de fondo, ya que se apunta a la amplia desigualdad de ingresos que existe entre los clubes.