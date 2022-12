Arturo Vidal defendió su celebración a Argentina: “Estoy feliz por Leo, que es mi amigo”

20 de Diciembre de 2022

El futbolista chileno Arturo Vidal explicó por qué festejó el título obtenido por Argentina en el Mundial de Qatar.

El futbolista chileno Arturo Vidal, que actualmente juega en el Flamengo de la Serie A de Brasil, defendió su festejo por el título obtenido por la selección de fútbol de Argentina en el Mundial de Qatar.

El jugador de 35 años sorprendió al aparecer con una camiseta albiceleste y entregando su sentido mensaje al capitán de la albiceleste, Lionel Messi, a quien tuvo como compañero durante su paso por el FC Barcelona.

“¡Te lo mereces hermano Lionel Messi, bendiciones siempre a ti y tu familia! Argentina campeones del mundo, gracias por amar así el fútbol disfruten que merecido lo tienen“, escribió el seleccionado nacional en su cuenta de Instagram.

La aparición de Vidal con la camiseta trasandina generó algunos comentarios negativos por parte de los hinchas chilenos, quienes recordaron la rivalidad deportiva que surgió entre ambos países a partir de las dos finales de Copa América ganadas por la Roja.

La respuesta de Arturo Vidal a las críticas

El “King” respondió a los críticos y aseguró que su felicidad se centra principalmente en la figura de Messi y en lo que implica el triunfo de Argentina para el fútbol sudamericano, el que estaba quedando atrás debido a los múltiples trofeos obtenidos por las selecciones europeas en los últimos años.

“Yo estoy feliz por Leo, que es mi amigo, y por Sudamérica. Si alguien se ofende, aquí no hubo mala intención. No voy a dejar de ser chileno o amar a mi país porque me pongo feliz por un amigo. Ojalá la gente entienda eso. Sé separar las cosas”, expresó el oriundo de San Joaquín a Las Últimas Noticias.

El mediocampista agregó que “alegrarse por los demás es una bendición de Dios y eso es lo que me gustaría que la gente entienda. Y no tiene nada de malo alegrarse cuando a los demás les va bien, es grandeza de Dios. Y eso me hace más grande porque cuando uno siente eso está en paz con Dios”.

“Yo estoy en paz con Dios, estoy feliz por mi amigo y, repito, me alegro mucho cuando a la gente que aprecio le va bien”, enfatizó.

¿En cuántos equipos ha jugado Arturo Vidal?

Arturo Vidal ha jugado en siete equipos durante su carrera profesional. Debutó en 2005 con Colo Colo, elenco que lo formó y que lo vendió al Bayer Leverkusen de Alemania en 2007.

En 2011 el volante dio el salto a Italia y fichó por Juventus, escuadra donde permaneció hasta 2015, cuando se sumó al multicampeón Bayern Munich alemán.

En 2018 el chileno dio otro paso gigante en su carrera como futbolista al incorporarse al FC Barcelona, club que venía de una gran década de triunfos, pero que comenzaba a bajar su nivel. El “Rey Arturo” tuvo pocas oportunidades y debió buscar otros horizontes, llegando a Inter de Milán en 2020.

A mediados de este año, el mediocampista sorprendió al anunciar su regreso a Sudamérica al fichar por el Flamengo, equipo que conoció gracias al brasileño Renato Augusto, quien fue compañero suyo en Leverkusen en 2007.