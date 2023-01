Fiscalía archiva causa por supuesta violación en parcela de Erick Pulgar: “Siempre supe que la verdad saldría a flote”

9 de Enero de 2023

"Así todos los que me juzgaron iban a saber la verdad y fui yo quien quiso que esto llegara al fondo de las pruebas, porque tuvimos propuestas del otro lado pidiendo dinero para cerrar la causa antes”.

El Ministerio Público decidió archivar la causa por la denuncia de presunta violación a una mujer en una parcela de Erick Pulgar en Calera de Tango.

Según detalló radio Biobío, en junio de 2022 una joven de 23 años llegó hasta la 37° Comisaría de Carabineros, desde donde fue derivada al SAPU Ariztía de Las Condes.

La mujer relató que compartió con un grupo de 10 individuos en el Club La Rubia, donde la invitaron un trago, para posteriormente perder conocimiento.

Luego habría sido llevada en una camioneta a una parcela en Calera de Tango, perteneciente al volante de Flamengo. Sin embargo, la denunciante siempre descartó la participación del futbolista, sindicando a dos de sus amigos como responsables de los hechos.

Sin embargo, la fiscal adjunto de San Bernardo, Andrea Rocha, informó en diciembre pasado que “dado que, de los antecedentes disponibles, no es posible desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos”.

Ante esto, Erick Pulgar expresó que “no hay pruebas sobre los hechos que se denunciaron, que fue lo que siempre sostuve. Siempre estuve tranquilo y esperando la verdad. Obviamente entendí que estamos expuestos a este tipo de cosas. Contento de que se haya llegado a la verdad”.

“Nada se pudo comprobar y es parte de lo que llevó a la justicia a tomar su decisión. Incluso de la otra parte intentaron cerrar el caso pidiéndonos plata, pero yo quería que se supiera toda la verdad porque estaba seguro de que no había nada que esconder, no estaba dispuesto a pagar por algo que solo estaba ensuciando mi nombre”, argumentó.

Pulgar recalcó que siempre confió en la inocencia de sus amigos, señalando que “en ningún momento dudé de lo que ellos me comentaron, porque son mis amigos y los conozco bien, son los primeros en no querer cometer errores que me puedan perjudicar”.

Tras conocer que la causa se archivó, el volante de la Selección Chilena puntualizó que “no lo tomo como alivio porque nunca le tomé tanta preocupación al show de esta persona, ahora que se cerró el tema estoy muy contento porque siempre supe que la verdad saldría a flote y así todos los que me juzgaron iban a saber la verdad y fui yo quien quiso que esto llegara al fondo de las pruebas, porque tuvimos propuestas del otro lado pidiendo dinero para cerrar la causa antes”.