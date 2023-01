Zlatan Ibrahimovic se indigna con las actitudes de los argentinos y lanza augurio: “No van a ganar nada más”

25 de Enero de 2023

La arrogancia de los trasandinos, según el sueco, les pasará la cuenta en el futuro cuando Lionel Messi no sea el conductor de la Albiceleste.

Ha pasado poco más de un mes desde que Argentina se coronó campeón del mundo tras vencer a Francia en penales en una de las mejores finales de la historia de la Copa Mundial. Qatar 2022 eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del torneo y al arquero Emiliano “Dibu” Martínez como el más destacado de la competencia tras ser figura en la electrizante definición ante los galos.

Frente a este panorama actual del fútbol internacional, faltaba una estrella importante que no había dado a conocer su opinión: Zlatan Ibrahimovic.

El sueco de 41 años, uno de los delanteros más importantes del siglo, elogió al “10” albiceleste con quien compartió vestuario en el Barcelona, sin embargo, se detuvo un momento para comentar lo que viene para el resto de los jugadores trasandinos, de quienes critica su arrogancia tras las burlas contra los jugadores de Países Bajos y Francia.

“Lionel Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la selección argentina, porque no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Lo digo como profesional del alto nivel: para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”, expresó el escandinavo en France Inter.

Zlatan vaticina más títulos para Mbappé

Junto con criticar a los acompañantes de Messi en el combinado argentino, Zlatan Ibrahimovic elogió a Kylian Mbappé, otra de las figuras actuales del fútbol internacional.

“Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó una Copa Mundial y va a ganar otra, no estoy preocupado por él”, aseguró el sueco.