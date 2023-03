La drástica exclusión de las atletas trans de las competencias femeninas internacionales

23 de Marzo de 2023

La World Athletics acordó que las deportistas que hayan pasado por la pubertad masculina no podrán entrar en pruebas que entreguen puntos para los rankings.

La World Athletics, el órgano mundial que organiza y reconoce los récords en el atletismo mundial, decidió este jueves excluir a las atletas transgénero de las competencias femeninas internacionales que entreguen puntaje para el ranking mundial de la especialidad.

La información fue confirmada por el británico Sebastian Coe, presidente de la entidad, que detalló que el veto regirá para las deportistas que hayan pasado por la pubertad masculina. La nueva normativa entrará en vigencia a partir de 31 de marzo.

En una conferencia de prensa, el ex atleta admitió que se trató de una determinación compleja, porque “el deporte intenta alcanzar el equilibrio que oscile entre la inclusividad y la certeza de que nadie obtiene una ventaja injusta”.

Pese a esto, el jefe de la World Athletics afirmó que el tema no está completamente cerrado y que se seguirá investigando para poder lograr una inclusión deportiva completa. “No vamos a decir que no para siempre“, enfatizó.

El debate por el rendimiento de las atletas

La decisión de la organización sobre las atletas transgénero fue fruto de un debate de años, que se cruzó con otro tema que ha causado discusión en el mundo del atletismo: el hiperandrogenismo.

La condición clínica, que provoca una mayor expresión o aumento de los andrógenos, con consecuencias clínicas no deseables, salió a la luz por el caso de la corredora sudafricana Caster Semenya, quien durante años debió enfrentar cuestionamientos por participar de competencias femeninas, en donde lograba extraordinarios rendimientos.

A esto se suma la situaciones de deportistas trans de otras disciplinas, quienes fueron aceptadas en eventos femeninos. Una de ellas es la nadadora Lia Thomas, la primera persona transgénero en ganar una competencia universitaria de élite en Estados Unidos.