“Nunca había vivido algo así”: Martina Weil abordó polémica en el atletismo y pidió disculpas a compañeras

8 de Noviembre de 2023

La medallista salió al paso de los dichos de Berdine Castillo, quien acusó que "hubo racismo, clasismo y discriminación de todo tipo".

“Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese“. Con estas palabras Martina Weil acompañó el video que publicó en las últimas horas en su cuenta de Instagram, donde abordó la polémica que surgió en el equipo nacional femenino de 4×400 metros.

La controversia surgió luego de que Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaran que fueron sacadas del equipo titular, apenas horas antes de que se disputara la prueba en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

De hecho, Castillo aseguró que “hubo racismo, clasismo y discriminación de todo tipo”, y apuntó a la capitana del equipo, Ximena Restrepo, madre de la ganadora de la medalla de oro.

En horas de esta madrugada, Martina Weil empleó su cuenta de Instagram para compartir sus opiniones sobre lo ocurrido.

Las declaraciones de Martina Weil

Claramente afectada por la situación, la velocista partió indicando en el registro que “llevo como una hora sentada leyendo declaraciones, los comentarios sobre la situación de la posta 4×400“.

“No tengo nada más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así. De que realmente estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso fuera tan poco transparente. Fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, esto viene de arriba”, planteó a continuación.

Martina aseveró al respecto que “fue la peor experiencia que he tenido en mi vida. En un momento dije me cagaron los Panamericanos“.

“Llegamos a la pista, anuncian al equipo y la cosa se empieza a descontrolar. Quedamos en shock de la gente externa que empezó a llegar. Empezaron a pelear, entrenadores, dirigentes de la federación, otros atletas…”, recordó la atleta.

Además, contó que a raíz de aquello “me acerqué al jefe técnico de la federación y le dije que se fueran a pelear a otro lado. Váyanse a pelear a otro lado, les dije. Llegó mi mamá como mi entrenadora y me vio mal, con los ojos hinchados y me dice qué pasó. Le conté, que los titulares, que la nómina… En ese momento me desenchufé de la situación“, narra la velocista.

Después, Weil relató que “llegó la Berdine, le agarré la mano, la felicité por los 800 metros. Pero ahora, mirando para atrás, puede que no haya sido suficiente… Y le pido perdón“.

Recordó que “era un matadero. Todavía no entiendo cómo fue que corrimos. Me da mucha pena y mucha rabia, por falta de liderazgo, de manejo. En la única que es colectiva no había nadie velando por el bien del equipo. A nadie le importó cómo se sentían las personas que iban a correr”, aseveró la medallista de oro.

La respuesta a Berdine Castillo

Respecto de las palabras de Berdine Castillo sobre su madre, Ximena Restrepo, Martina Weil dijo que “entiendo por qué la gente está enojada. Aunque yo no haya escuchado lo que dijo mi mamá, me vio llorando, diciéndole mis Panamericanos se acabaron y fueron lo mejor del mundo. Vernos a todas nosotros en ese estado fue muy duro para ella también. Desde mi punto de vista, cada una lo pasó la peor de la otra. Cada uno trató de lidiar con lo mejor que pudo. Yo estaba enrabiada, no entendía cómo técnicos, entrenadores, tenían esta pelea armada en la pista“.

La atleta rememoró que “cuando uno está a punto de entrar y mira que una de tus compañeras está llorando de forma desconsolada… Nunca había vivido una situación así. El bus de vuelta a la Villa fue terrible. Lo pasamos todas muy mal, fue súper penca, fue súper desagradable que los juegos hayan terminado de esa manera“.

En la parte final del video que subió a su cuenta de Instagram, Weil pidió perdón otra vez a sus compañeras.

“A Poulette y Berdine, perdón por no haber sido mejor capitana de equipo. Si no salí a defenderlas más temprano hoy, es porque no entendía qué estaba pasando. Las aprecio mucho. Ojalá haya un cambio, esta vez sí. Y que las reglas queden claras. Esto pasa por falta de liderazgo“, concluyó.