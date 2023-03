Mauricio Israel responde a Arturo Vidal: lo trata de “Melame” y apunta a Felicevich

29 de Marzo de 2023

El comentarista deportivo se defendió luego que el volante lo tratara de "payasito" por asegurar que Darío Osorio había sido bajado de la selección por indisciplina.

Compartir

El comentarista deportivo Mauricio Israel respondió al recado que le envió el futbolista Arturo Vidal, quien lo trató de “payasito” tras informar de una supuesta indisciplina cometida por el volante Darío Osorio, quien quedó fuera del amistoso de la selección chilena ante Paraguay.

Todo comenzó durante la última edición del programa Círculo Central de TV+, en donde el ex lector de noticias de Mega lanzó un comentario sobre la salida del juvenil de Universidad de Chile, quien fue apartado del equipo dirigido por Eduardo Berizzo por una lesión.

“Dicen que está lesionado. Tiene una pequeña lesión pero no era razón para sacarlo de la selección. Supe de muy buena fuente que Darío Osorio en un entrenamiento se molestó porque le hicieron un foul, reclamó muy fuertemente. Berizzo le llamó la atención, él no lo pescó, no le hizo caso. Y cuando Berizzo fue a discutir con él, se hizo el choro. Para afuera”, expresó.

El rumor fue rechazado por el entorno del volante azul y por Vidal, quien en un punto de prensa posterior al partido ante los guaraníes se lanzó en contra de Israel.

“Quiero aclarar una cosa. No sé cómo se llama este payasito que está en la tele que habló muy mal de Osorio. Eso hace mucho daño, a un jugador que tiene mucho talento, uno de los próximos que se puede ir a Europa”, expresó el jugador del Flamengo de Brasil.

Israel apunta contra Felicevich

Mauricio Israel aprovechó su tribuna como panelista del programa de espectáculos Sígueme y te sigo para ejercer su derecho a réplica y salir al paso de las declaraciones de Arturo Vidal.

“Lo primero que quiero decir es que no se dice ginasio sino que gimnasio y que nadien se dice nadie“, partió diciendo el comentarista.

Tras esto, Israel expresó que “más que molestarme que me diga payasito de la tele, es que me ningunee y que diga que no me conoce y que ni sabe cómo me llamo. Él sabe perfectamente cómo me llamo y no es primera vez que tenemos un desencuentro”.

“Yo sé cuál es la razón por qué salió a hacer eso. Es más que payasito, él salió de Melame. Él va con un recado súper claro y no es para mí, me usa para ese recado. Le pediría que me prestara su cresta roja y capaz que también su Ferrari rojo chocado por curado para que pueda hacer un completo show de payaso. No estoy picado, quiero completar el traje de payaso”, añadió.

En esa línea, el comentarista apuntó contra Fernando Felicevich, representante de Vidal, quien según él estaría detrás de la defensa de Osorio por un eventual interés para incluirlo en su carpeta de futbolistas.

“Le hace el juego a su representante, porque aquí hay una guerra de representantes. El representante de este chico (Osorio) no es Felicevich, pero lo quiere para poder tener preponderancia y para poder venderlo él, porque es el negocio que hace. Entonces manda a Vidal defender a Osorio públicamente”, aseguró.