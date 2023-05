“Derechos humanos”: el reclamo del hincha con camiseta de Palestino que el PSG expulsó

8 de Mayo de 2023

Esta es una polémica que ha crecido con el correr de los días y donde falta que el Paris Saint Germain responda.

Mientras el Paris Saint Germain (PSG) acaricia el título de la Ligue 1 y se preocupa por los líos que ha generado la inminente salida de Lionel Messi en medio de una sanción, Palestino ha encendido las redes sociales con mensajes hacia la capital de Francia después de que un hincha que vestía la camiseta del elenco de La Cisterna fuera expulsado del estadio Parque de los Príncipes.

Zinedine Moussi es un francés de 22 años, de origen argelino, que recibió como regalo la indumentaria de los “árabes” en abril y que fue ver al PSG con el Loriente hace una semana. Al interior del recinto, los guardias lo sacaron y el registro audiovisual se transformó en viral.

“Me dicen que se queda la camiseta en La Meca. ¡Lo juro, es una locura, quieren sacarme de aquí!” fueron parte de sus expresiones al momento de su salida. Frente a esta situación Palestino comenzó a pedir respuestas a través de las cuentas oficiales del club, pero aún no ha tenido respuesta frente a reacciones de otros clubes como el Marsella que aprovechó la instancia para bromear con su archirrival.

“Lamentablemente no hay una explicación por lo sucedido en el estadio del PSG. Había más hinchas con camisetas ajenas al club local, pero solo él fue expulsado. Exigimos una explicación” y “¿Algo para decir PSG?” han sido los mensajes que ha publicado el conjunto chileno.

Viré du parc des princes pour son maillot de la Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/J89lPQqOP4 — 1000 FAÇONS DE MOURIR (200k?) (@1000waytodie_) April 30, 2023

Moussi se sintió humillado

“Nunca me había ocurrido algo así. He asistido a varios estadios con distintas camisetas. Tengo muchas en mi armario y esta la conseguí en abril. Fue un regalo de mi padre, quien la compró en Argelia. Había muchos turistas a mi alrededor, pero nadie reaccionó, excepto una persona que observó que había un problema. Yo estaba en shock porque todas las personas me estaban mirando”, dijo Zinedine Moussi.

“Sentí humillación porque estaba con mi hermano pequeño. Me dijeron que escondiera la camiseta con una chaqueta y yo al principio no quise, por eso me sacaron del estadio. Después regresé. Él no entendía lo que estaba pasando. Luego comenzó a grabar y la seguridad tomó su teléfono, por eso me enojé. Él se quedó adentro del estadio”, agregó el europeo.

“Me gustó el apoyo de Palestino y el hecho de que me contactaran. Ahora estoy esperando a ver qué pasará y las decisiones que se tomarán… Soy hincha del PSG y antes no eran así. Me gustaría que alguien me invitara en persona para que podamos hablar sobre el tema. Iré a cualquier estadio con la camiseta de Palestino o cualquier otra que use. Son los derechos humanos”, cerró en AS.