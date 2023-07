Arturo Vidal se va de Flamengo indignado con Jorge Sampaoli y ahora tendrá un sueldo mucho menor

11 de Julio de 2023

El referente de la Roja tiene todo acordado con su nuevo club tras la tensa relación con el casildense y su escasa continuidad en Río de Janeiro.

Las dudas surgieron de inmediato al momento en que Jorge Sampaoli fue oficializado como entrenador de Flamengo. En la última parte de su proceso en la selección chilena, el casildense explicó a un grupo de periodistas sus razones para dejar la Roja y, además, contó algunos detalles de la vida de Arturo Vidal que supuestamente conspiran contra su carrera. Esos dichos hacían pensar que su llegada a Río de Janeiro podría complicar al volante.

Según pudo confirmar EL DÍNAMO en abril con reporteros que estuvieron en esas citas privadas, el adiestrador planteó que estaba “perdido” en su vida fuera de la cancha y que las indisciplinas marcadas por problemas con el alcohol no le permitirían continuar con un rendimiento sobresaliente en la alta competencia.

Y la situación no ha estado lejos de ese postulado de Sampaoli. El “Rey Arturo” no ha podido levantar su nivel y el técnico no le entregó la titularidad indiscutida ante la presencia de Erick Pulgar. Es más, en los últimos partidos del elenco rojinegro ni siquiera lo llevó al banco, decisión que terminó por desatar la búsqueda de un nuevo club y la profunda molestia del mediocampista con el adiestrador. “Es un entrenador muy malo”, expresó la pareja del futbolista, Sonia Isaza. “No me interesa hablar con él”, expresó el jugador en una de sus últimas entrevistas.

Según la información que yo manejo, la relación no era de las mejores, sobre todo en el último período. Había una decepción de Arturo por lo que estaba viviendo”, dijo Mauricio Pinilla en ESPN.

En este contexto, el representante Fernando Felicevich llegó a Brasil junto a Gary Medel para cerrar el fichaje del “Pitbull” en Vasco da Gama y destrabar la salida de Vidal. Ambos futbolistas han compartido en Río de Janeiro, se han fotografiado junto y durante el fin de semana compartieron un almuerzo junto al empresario.

El nuevo contrato de Vidal

Buscando sumar minutos y protagonismo en el fútbol brasileño, Arturo Vidal tiene todo acordado con Athletico Paranaense. El equipo de Curitiba marcha undécimo en el Brasileirao y busca ascender en el torneo buscando, al menos, la clasificación a un torneo internacional durante 2024.

El referente de la Roja firmará un contrato breve con esta escuadra, el cual expirará a fines de diciembre de 2023. Pero no es lo único, pues el oriundo de San Joaquín aceptó una reducción importante de su salario para encontrar espacio en un equipo competitivo como el “Huracán”, donde el delantero chileno Luciano Arriagada es parte del plantel.

Según medios locales, Vidal ganará en Athletico Paranaense 250 mil reales al mes, es decir, 41 millones de pesos chilenos. Esta cifra es mucho menor a la que percibía en Flamengo, donde le pagaban $175 millones cada 30 días.