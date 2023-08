Mauricio Isla define búsqueda de un nuevo equipo para estar cerca de su hija

7 de Agosto de 2023

El "Huaso" tiene claras sus prioridades mientras el mercado fuera de Chile se mantiene abierto.

El 17 de mayo de este año, Cruzados SADP hizo oficial la desvinculación de Mauricio Isla como futbolista de Universidad Católica. Luego de un desempeño que fue cuestionado por los hinchas y que estuvo muy lejos del nivel que lo llevó a ser indiscutido en la selección chilena, el “Huaso” no ha podido encontrar un nuevo club para continuar su carrera.

“Su salida ha sido consensuada entre las partes y responde a razones estrictamente personales, manifestadas por el jugador, entre las que nos ha señalado su intención de dejar próximamente el país y emprender nuevos desafíos”, explicó en ese entonces la concesionaria universitaria con sede en Las Condes.

Con 35 años recién cumplidos (el 12 de junio de 1988), el histórico lateral derecho de la Roja tiene decidido seguir actuando en el fútbol europeo mientras entrena en las canchas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) como se pudo apreciar en sus redes sociales. La idea del oriundo de Buin es estar cerca de su hija Luz Elif, quien vivirá en España con su madre, Gala Caldirola.

“Papá seguirá luchando por ustedes y de donde este le pediré a Dios que las cuide mucho. Mi bebé Luz quiero que pienses y sepas siempre que papá está y estará siempre contigo, que mi misión más grande es verte feliz a ti y tu hermanita Martina. Si me necesitas, llámame. No importa si estoy durmiendo, si tengo problemas propios o si estoy enojado. Si me necesitas y necesitas hablar conmigo siempre voy a estar para ti”, escribió Isla hace unos días en sus redes sociales.

Las propuestas que maneja Mauricio Isla

Como el 31 de agosto cierra el mercado de las principales competencias del fútbol europeo, Mauricio Isla está analizando las propuestas que en la actualidad maneja él y su entorno. Antes de incorporarse a Flamengo y Universidad Católica, el “Huaso” estuvo en la carpeta del Real Betis de España; sin embargo, esa operación no prosperó.

Años después, la intención del diestro es jugar en ese país por la presencia de sus hijas. Según El Mercurio, Isla tiene una propuesta de la liga hispana y una de Ucrania, las que se sumaron a las pretensiones que han mostrado clubes de gran renombre sudamericano, como son Nacional de Montevideo e Independiente de Avellaneda.