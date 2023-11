Ex pareja de Jordhy Thompson descarta “incongruencias” en testimonio por femicidio frustrado

15 de Noviembre de 2023

"Frente a esto, debo mencionar que es falso y que nuevamente es información que por problemas de comprensión fue sacada de contexto”, indicó la joven.

Camila Sepúlveda, ex pareja de Jordhy Thompson, dio a conocer una declaración pública luego que el delantero de Colo Colo dejara la prisión preventiva este miércoles.

Esto, tras consignarse que el cambio de las medidas cautelares de Thompson se debiera a “incongruencias” en su testimonio, donde el futbolista enfrenta cargos por femicidio frustrado.

Junto con ello, la ex pareja de Jordhy Thompson tuvo palabras para la investigación anexa que lleva adelante el Ministerio Público por la filtración de supuestos videos íntimos, descartando de plano que sea la protagonista de estas imágenes.

“Respecto a los videos sexuales difundidos quiero decir por última vez que NO soy yo. Lo he aclarado en varias ocasiones y ya está en curso una investigación para clarificar legalmente la veracidad de la identidad del material difundido”, declaró Camila Sepúlveda.

La joven recalcó que “he visto que han rondado varios audios e imágenes cortadas y editadas para manipular la verdadera información tras situaciones de violencia. Aun así, es material que ya ha sido llevado a la justicia, pues es fácil opinar desde un mensaje de voz incompleto y recortado para ser usado en mi contra”, en alusión a imágenes donde aparece portando un cuchillo.

Respecto a la modificación de las medidas cautelares de su ex pareja, la joven respondió que “han salido noticias enunciando que se han encontrado incongruencias con mi declaración. Frente a esto, debo mencionar que es falso y que nuevamente es información que por problemas de comprensión fue sacada de contexto”.

“Dicho esto, solo me queda agradecer a todas aquellas personas que me han brindado su constante apoyo, y mencionar que las redes sociales no solo son plataformas de comunicación, sino que también pueden ser un medio para incitar el odio, el hostigamiento y la malformación”, cerró Camila Sepúlveda.