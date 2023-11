Dejará la prisión preventiva: confirman nuevas medidas cautelares para Jordhy Thompson

15 de Noviembre de 2023

Tras permanecer por más una semana en el penal Santiago 1, hoy la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación presentado por la defensa.

De acuerdo a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, el futbolista de Colo Colo, Jordhy Thompson, quedó en libertad condicional y con nuevas medidas cautelares.

El futbolista de 19 años, fue arrestado el lunes 6 de noviembre, tras ser nuevamente acusado de violencia intrafamiliar por su ex pareja, Camila Sepúlveda.

Nuevas medidas cautelares

De acuerdo a lo resuelto durante la formalización del futbolista, quien es acusado por los delitos de femicidio frustrado, lesiones y desacato, el jugador quedó inicialmente en prisión preventiva durante el transcurso de la investigación.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones decretó nuevas medidas cautelares para Jordhy Thompson: arresto domiciliario nocturno entre las 21:00 y las 06:30, arraigo nacional, firma quincenal ante el Ministerio Público y prohibición absoluta de acercarse a más de 200 metros de la víctima.

Según el abogado defensor de Thompson, José Mendoza, “hay cuestionamientos respecto a lo que se plantea sobre la dinámica de los hechos e hicimos presente las inconsistencias que hay en la carpeta, entre otras cosas, por ejemplo, la falta de acreditación de lesiones puntuales para efecto de determinar que hay un dolo homicida”.

Además, agregó que “entendemos que hay otras situaciones previas que pueden poner en tela de juicio la efectividad de lo que está diciendo la víctima“, agregando que “no estamos en presencia de un intento de femicidio“.

Por su parte, desde el Ministerio Público, Pamela Valdés, jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, se refirió a la situación momentos antes de que se diera a conocer el fallo de la Corte.

“Acá no podemos ver lo que hizo la víctima anteriormente, si se desistió o no se desistió de una denuncia. Lo concreto es lo que hizo ese día el señor Thompson, que fue agredirla en distintas partes de su cuerpo (…) Eso no puede ser atendido como un tipo de lesión, sino que él quería terminar con la vida de la víctima”, indicó.