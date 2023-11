Guarello responde a Claudio Palma y Waldemar Méndez: “A tipos más importantes me he enfrentado”

27 de Noviembre de 2023

Juan Cristóbal Guarello tuvo palabras para el ex arquero Waldemar Méndez, a quien vincula con Fernando Felicevich, y que dejó ver que llevaría su disputa a tribunales.

La pelea mediática entre Juan Cristóbal Guarello y Waldemar Méndez sumó un nuevo capítulo, y de paso incluyó al relator Claudio Palma, quien salió en defensa de su compañero de trabajo.

Y es que luego que el relator de TNT Sports señalara que Guarello estaba causando daño en el periodismo nacional al vincular a ciertos comentaristas y profesionales de la prensa con el principal representante del fútbol nacional, el rostro de Canal 13 le volvió a responder.

“Palma me increpó en la radio de algo que se habló acá, no en la radio en la que yo trabajo, que es la Agricultura, ni en DirecTV, ni en Canal 13″, indicó en su espacio La Hora de King Kong.

Juan Cristóbal Guarello apuntó que nunca ha hecho mención al programa radial de Palma y Waldemar Méndez, asegurando que “yo no hablo de ese programa porque no lo escucho y no porque no me guste o me guste, sino que por el horario en el que lo dan, yo estoy en otros menesteres. No lo escucho ese programa”.

Junto con ello, el periodista apuntó a rencillas de corte personal para explicar el encono de Claudio Palma contra él, detallando que me imputa el que yo tomo café con una persona que lo estafó. Él me contó que hay una persona en común, conocida, que lo estafó, al que yo me encuentro en el café, que yo me lo cruzo. Yo no tomo café con esa persona… y si me tomara un café con esa persona, ¿Qué tengo que ver yo con que lo hayan estafado? Eso es problema de él. O sea, es como que alguna vez estuve al lado de César Mendoza Durán… puta, échenme la culpa por el Golpe de Estado entonces…. bueno, si te estafó, Claudio Palma, arreglate con él compadre. ¿Qué tengo que ver yo con que me lo cruce de vez en cuando? No tiene ningún sentido”.

“El Negro está enojado conmigo, mala cuea que él crea… pero su programa nunca ha sido nombrado acá. Jamás. Jamás. Y eso de que me llamó y me cagué entero, jamás”, puntualizó.

Palabras para Waldemar Méndez

Pero Juan Cristóbal Guarello también tuvo palabras para el ex arquero Waldemar Méndez, a quien vincula con Fernando Felicevich, y que dejó ver que llevaría su disputa a tribunales.

“Él dice que me va a llevar a tribunales. Y luego dijo que él leía libros de fútbol… bueno, y si leíste tantos libros por qué nunca en tus comentarios haces referencia a esos libros que leíste”, apuntó y agregó que “si quiere ir a tribunales, vamos. Yo tengo siete querellas y las he ganado las siete. Con gente de verdad, ah. Con Miguel Nasur, con presidentes de federaciones, con Chino Ríos… al Chino Ríos lo masacré en tribunales, creo que ni siquiera cuando jugaba desganado se comió una masacre como la que le di yo”.

“Si quiere ir (a la justicia) por esa tontería, vamos. No tengo ningún problema. Es latero y me aburre, porque a tipos más importantes y con poder me he enfrentado”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.