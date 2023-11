Juan Cristóbal Guarello y crisis migratoria: “La payasada de Piñera aún la estamos pagando”

28 de Noviembre de 2023

Juan Cristóbal Guarello se refirió a la crisis migratoria y de seguridad que enfrenta el país, apuntando a la responsabilidad del ex presidente Sebastián Piñera en la llegada de migrantes venezolanos, donde un grupo importante de ellos ha protagonizado delitos de alta connotación.

En entrevista con Stock Disponible de VíaX, el periodista recalcó que “creo que durante mucho tiempo hubo una visión muy romántica, muy beata de la inmigración. La payasada de Piñera de irse a meter a la frontera colombiana, aún la estamos pagando”.

Junto con ello, Guarello analizó el desempeño de Gabriel Boric en La Moneda, señalando que “cometió el grave error de embargarse por el estallido, pero el peor enemigo del Presidente Boric es el diputado Boric”.

“Ya con el poder, y la guitarra, se dio cuenta que habían cosas que eran disparates, porque cuando te enfrentas a la administración del país, es diferente”, agregó el comentarista, quien dejó en claro que “yo voté por Boric y no me arrepiento, creo que un Gobierno de Kast hubiera sido nefasto”.

Guarello En Contra

Consultado sobre el plebiscito del próximo 17 de diciembre, Juan Cristóbal Guarello puntualizó que votará En Contra, apuntando a la labor del Consejo Constitucional y al texto emanado.

“Este proyecto es un desastre, hecho a la medida para los grandes empresarios. Yo rechazo. Dos proyectos malos, no te van a hacer uno mejor, si no tienes nada nuevo y bueno para proponer, yo no lo quiero y voto en contra, totalmente”, precisó.

Además se refirió al caso de soborno que enfrenta el abogado Luis Hermosilla, asegurando que “no me extraña, era sabido, le tengo una guardada a Juan Pablo Hermosilla, no la voy a decir acá, pero ellos funcionan así”.

“Esto es una cloaca del mundo judicial chileno, a Hermosilla no le va a pasar nada, se van a pitear a algunos del SII, va a dar una entrevista llorando y esto se va a acabar porque Hermosilla al final es el amigo de Chile, el abogado del poder. Hermosilla es el Apruebo (A Favor)”, precisó.