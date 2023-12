Ministra Orellana lamenta permiso a Jordhy Thompson: “Estamos hablando de la vida de una mujer”

19 de Diciembre de 2023

"Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar, y vamos a respetar siempre su voluntad", indicó la secretaria de Estado.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, lamentó la decisión de la Justicia de otorgar un permiso a Jordhy Thompson para que pueda salir al extranjero por seis meses para fichar por un club ruso, previo pago de una fianza de 100 millones de pesos.

Y es que la secretaria de Estado apuntó a la chance de que Thompson pueda juega en Europa, aseverando que “no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que de la vida de una mujer. Debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones. Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar, y vamos a respetar siempre su voluntad”.

Sin embargo, la ministra Orellana evitó realizar mayores juicios a la postura del Cuarto Juzgado Garantía de Santiago, que levantó el arraigo nacional al atacante, quien se apresta a jugar en el extranjero.

“Soy integrante del Poder Ejecutivo, no me corresponde referirme a las decisiones judiciales. Puedo referirme a cifras, y en un 55 por ciento de los casos, había denuncias anteriores. Por lo tanto, tenemos un desafío todos, no solo las instituciones del Ejecutivo, Carabineros y la PDI, de poder medir la gravedad de los hechos desde un inicio”, argumentó.

En esta línea, la titular de la Mujer y Equidad de Género apuntó que la situación de Jordhy Thompson “es un problema estructural, así lo ha señalado el fiscal nacional Angel Valencia como uno de los desafíos que quiere abordar en su gestión, el alto número de archivo provisional de suspensión de procedimientos cuando se trata de violencia contra las mujeres”.