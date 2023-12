Jordhy Thompson: el factor decisivo en el CSD Colo Colo para votar la salida de Gustavo Quinteros

15 de Diciembre de 2023

Los constantes episodios de violencia intrafamiliar protagonizados por el delantero colmaron la paciencia del Club Social.

Este viernes se conoció la decisión del directorio de Blanco y Negro de no renovar el vínculo con Gustavo Quinteros, quien sumaba su tercera temporada al frente de Colo Colo y uno de los factores que se puso en la mesa fue el manejo del caso de Jordhy Thompson.

Y es que el atacante albo protagonizó una serie de hechos fuera de la cancha, destacando el proceso judicial por violencia de género que terminó en una denuncia por el femicidio frustrado de su ex pareja.

Luego que se conocieran imágenes de la agresión a su ex pareja en marzo pasado, Jordhy Thompson fue separado del plantel y el Club Social y Deportivo Colo Colo reaccionó solicitando la salida del jugador del equipo.

Sin embargo, Gustavo Quinteros apostó por buscar su vuelta a la cancha y cuando se conoció una segunda agresión contra la joven, el DT apuntó a que “es una relación enfermiza entre ambos. Hay que ayudar a Jordhy a cambiar y brindarle ayuda para que no vuelvan a estar juntos. Hay culpabilidad de ambos. A mí me extraña todo esto, me extraña que se hayan vuelto a ver y hay que investigar todos los datos para tomar una determinación”.

Así, cuando el psicólogo de Colo Colo señaló que ya estaba en condiciones de sumarse al plantel, Quinteros lo reintegró rápidamente y solo cambió su decisión cuando se conoció un tercer episodio de violencia intrafamiliar, el que terminó con Jordhy Thompson tras las rejas y formalizado por femicidio frustrado.

CSD Colo Colo vs Quinteros

Esta situación fue la principal razón que tuvo Matías Camacho, presidente del CSD Colo Colo, para votar en contra de la continuidad de Quinteros en la institución, como lo dejó ver en radio ADN.

“Eso generó una discrepancia con el entrenador, que quería contar con él. No aceptamos que quisiera torcerse la voluntad de la institución”, declaró el dirigente.

El mismo Gustavo Quinteros fue consultado sobre las numerosas oportunidades que le dio a Thompson, señalando a DirecTV Sports que “a mí me da mucha pena cuando hay un chico que tiene problemas por traumas, por problemas de formación, de educación, de muy chico, a mí me da pena y trato de ayudarlos siempre a todos”.

“Esto me ha traído problemas, pero a mí no me importa porque mis padres me han educado así, para ayudar a la gente. Así que ojalá en algún momento todo lo que hemos hecho con Jordhy, él pueda entenderlo y pueda cambiar y ser un chico de bien en el futuro. Que podamos recuperarlo primero como persona y después como jugador, que es uno extraordinario”, argumentó.