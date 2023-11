Orellana y partida de Jordhy Thompson al extranjero: “Aunque sea el Real Madrid, no puede salir del país”

23 de Noviembre de 2023

La ministra Orellana recalcó que la condición de futbolista de Jordhy Thompson no le entrega privilegios ante la ley.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, salió al paso de las informaciones que dan cuenta de la salida de Jordhy Thompson, quien enfrenta cargos por femicidio frustrado, de Colo Colo rumbo al extranjero.

Y es que según informó Dale Albo, el directorio de Blanco y Negro decidió la salida del cuestionado delantero de Macul, apuntando a Europa, ya que maneja una oferta de préstamo con opción de compra desde Rusia.

Además, en las últimas horas se habría sumado una nueva oferta para contar con los servicios de Jordhy Thompson, esta vez desde Ecuador.

Esto, luego que el atacante, formalizado por femicidio frustrado, dejara la prisión preventiva y quedara con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras la agresión en contra de su ahora ex pareja.

Este escenario fue analizado por la ministra Antonia Orellana, quien fue consultada sobre la eventual salida de Thompson del país.

Al respecto, la secretaria de Estado fue clara al señalar que “los contratos entre privados, como lo son los contratos de fútbol, no están por encima de la ley. Existiendo una medida de arraigo nacional, simplemente la persona no puede salir del país. (El cambio de país) no extingue la responsabilidad penal”.

“El ser jugador de fútbol, el tener contrato con un equipo internacional, no hace estar por encima de la ley vigente. Aunque sea el Real Madrid, no puede salir”, recalcó la titular de la Mujer y Equidad de Género.