VIDEO – La fuerte respuesta de Arturo Vidal tras ser criticado por Jaime Pizarro: “Ministro del cahuín”

14 de Febrero de 2024

"Debe ser que no tiene trabajo que hacer", fue parte del duro descargo de mediocampista de Colo Colo en contra del ministro del Deporte.

Compartir

Durante la noche de este martes 13 de febrero, Arturo Vidal alzó la voz luego de que el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, lo criticara por sus declaraciones tras la suspensión del partido entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa en el Estadio Nacional.

Después de los incidentes provocados en el recinto de Ñuñoa, “el King” expuso: “En otros lados pasan cosas peores y se juega. Brasil con Argentina se mataron y jugaron igual, no sé por qué acá en Chile son tan graves“.

Frente a estos dichos, Jaime Pizarro declaró que “debió condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños de la infraestructura”. A lo que agregó: “Coincidimos en que no queremos que la violencia en la actividad deportiva, pero creo que esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía”.

La dura respuesta de Arturo Vidal en contra del ministro Jaime Pizarro

Tras ello, el volante de La Roja no se guardó nada y cargó en contra del titular del Deporte a través de una transmisión en Twitch.

“Ah, ministro del cahuín, por favor. No… se quiere meter en la conversación… ¡No te metas! Tienes que hacer lo que tú… eres el ministro del Deporte, tienes que… Se mete en lo que dije yo. Debe ser que no tiene trabajo que hacer“, partió diciendo.

A lo que agregó: “Qué lata, porque es una buena persona. No tengo nada con él, lo he saludado bien, pero ya cuando se meten conmigo… no va eso, no va”.

Por otra parte, Arturo Vidal aclaró las controversiales declaraciones que hizo el domingo pasado en el Estadio Nacional. “Me molestó que terminara el partido porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada. Ellos (árbitros) dieron el pie de que comenzada el segundo tiempo. Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo para? Eso no más dije”, expresó.

“Si el partido empieza y dejan la ca… en el minuto 25, se termina en el minuto 25 y no se juega más, pero no esperemos y esperemos… después comienza y de nuevo. No hue… si queda la ca…, se para y chao, se termina el partido. Eso molesta, queríamos terminar el partido faltando 12 minutos para levantar la copa y listo”, continuó.

Finalmente, el futbolista de Colo Colo pidió aplicar medidas fuerte en contra de los hinchas y señaló que “claramente los desórdenes en los estadios no pueden pasar. Ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno”.