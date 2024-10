Este sería el histórico jugador de Chile que no le contestó a Ricardo Gareca para ser citado a los duelos de Eliminatorias

1 de Octubre de 2024

Además, se reveló la razón por la que Arturo Vidal no fue llamado para disputar la doble fecha ante Brasil y Colombia.

Tras dar la nómina de Chile para los duelos contra Brasil y Colombia en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, el DT Ricardo Gareca realizó un descargo al asegurar que un jugador se negó a contestar el teléfono para ser llamado a La Roja.

“Nosotros llegamos a Chile y hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos y algunos no contestan. Me llamó la atención en determinado momento que no me contestaran, nunca antes me había pasado, pero esas son cosas que uno respeta”, expuso el viernes pasado en la conferencia de prensa.

Desde aquel momento, se ha especulado con diversos nombres de los futbolistas que podrían haberse negado a contestar al Tigre para ser parte de la convocatoria de la Selección Chilena. Sin embargo, este martes se puso fin al misterio y se reveló quién fue el jugador que no quiso comunicarse con el entrenador.

¿Quién fue el jugador que no le contestó el teléfono a Ricardo Gareca?

Según dio a conocer El Mercurio, Charles Aránguiz fue el jugador que no contestó el llamado de Ricardo Gareca, por lo cual, no habría tenido intención de defender a Chile en sus próximos duelos clasificatorios rumbo al Mundial 2026.

Sumado a ello, el citado medio informó que esto ocurre desde que el Tigre asumió la dirección de La Roja. Bajo este contexto, sostuvieron que el entrenador quería que se supiera esta situación, aunque sin revelar la identidad del deportista.

Por otro lado, aclararon que efectivamente el cuerpo técnico se comunicó con Gabriel Arias, para explicarle los motivos por los cuales no lo iba a considerar para esta doble fecha, situación que sorprendió, puesto que venía jugando como titular en el Equipo de Todos.

Con respecto a Arturo Vidal, a pesar de las críticas que el mediocampista le hizo al entrenador en sus streams, donde aseguró que Gareca no veía la Copa Libertadores, sino que solo el fútbol argentino, el Tigre si lo tenía considerado. “En la pizarra que tiene en su oficina aparecen todos los jugadores posibles. Hasta tres o cuatro por puesto, según la posición. Y Vidal aparecía”, dijo una fuente a El Mercurio

Sin embargo, luego de que Colo Colo quedara eliminado de Copa Libertadores, al King le consultaron sobre la selección, a lo que respondió que solo quería enfocarse en los partidos del Cacique para acechar a la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. Debido a estas declaraciones, Gareca habría tomado la determinación de no citarlo.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Brasil y Colombia en Eliminatorias?

Chile recibirá a Brasil en el Estadio Nacional el próximo jueves 10 de octubre a las 21:00 horas. Mientras que el martes 15 de dicho mes a las 17:30 horas, la Selección Chilena visitará el “infierno” de Barranquilla para jugar contra Colombia.