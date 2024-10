VIDEO – “Iba a puro sentarse en la banca el malo cu…”: Carlos Palacios destroza a Johnny Herrera tras criticarlo duramente

5 de Octubre de 2024

Las declaraciones de Carlos Palacios tras el partido entre Colo Colo y Universidad Católica generaron una gran polémica, la cual durante las últimas horas escaló aún más. El jugador del Cacique disparó contra la ANFP por programar duelos pendientes en Fecha FIFA, por lo cual dijo que estaba dudando de ir a la Selección Chilena para ayudar a su club en la recta final del Campeonato Nacional.

A raíz de estas declaraciones, Johnny Herrera despedazó a la Joya en TST de TNT Sports, donde lo calificó de “piñiñento” y “pelagato”. “Deja mal a Gareca. Si te llaman, tienes que estar. Por último, que lo diga alguien que ganó algo con la selección, no cualquier piñiñento, no cualquier pelagato le puede decir que no a la Selección“, expuso el ex futbolista de la U y actual panelista de Todos Somos Técnicos.

Ante esto, Carlos Palacios no se guardó nada y le respondió con todo a Johnny Herrera a través de sus redes sociales, en una historia que borró unos minutos después.

“Hablo el sin memoria que no se acuerda el currículum que tiene y no por jugar fútbol”, partió diciendo. A lo que agregó: “Lo mejor que pudo hacer es hablar en la tele, porque con la pelota en los pies no creo tampoco”.

Carlos Palacios arremete duramente contra Johnny Herrera

Pero el ataque no culminó ahí, puesto que al rato La Joya realizó una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram, donde siguió arremetiendo contra el histórico portero azul.

“Ese hue… tiene que mirarse el currículum y acordarse que tiene una vida atrás. Que no venga na’ a hacerse el bonito”, dijo Palacios, recordando el pasado del actual panelista de TNT Sports.

Tras ello, el volante de Colo Colo expuso que “ahora habla porque es periodista (comentarista), pero si todos sabemos lo que hizo ese hue…, tiene que mirarse el currículum primero para hablar de los demás”.

Para cerrar, Carlos Palacios disparó: “Habla de la selección y él iba a puro sentarse en la banca, el malo culia…”.