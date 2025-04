José Antonio Kast y el país que proyecta si llega a La Moneda: “Me imagino un Chile en paz y seguro”

José Antonio Kast

José Antonio Kast enfrenta su tercera aventura presidencial con la intención de que esta sea la vencida y concrete su llegada a La Moneda, por lo que ya proyecta en entrevista con EL DINAMO lo que buscará para Chile en caso de imponerse en noviembre próximo.

En conversación con el escritor Rafael Gumucio, el líder de Republicanos confía en salir victorioso, aseverando que “es un desafío enorme, pero es muy factible lograrlo, nosotros acuñamos dos palabras: recuperar y reconstruir. Recuperar el alma de Chile”.

Sobre el Chile que imagina en los próximos años, idealmente bajo su mandato, José Antonio Kast proyectó que “me imagino un Chile en paz y seguro, donde los niños aprendan en las escuelas, donde las personas se sanen en hospitales y Cesfam. Es más fácil si gano yo, vamos a hacer lo posible para el que gane pueda llevar a la práctica estos planes de gobierno que estamos desarrollando”.

“Nosotros rompimos todos los paradigmas de un país subdesarrollado y logramos ser el país con mayor cobertura de agua potable -urbana y rural- llegamos a tener la mejor alfabetización, una red de salud – que tiene miles de problemas- pero que está a lo largo de todo Chile. Chile no era un país que tenía los medios suficientes para poder hacerlo en temas de la agricultura, la agroindustria, la salmonicultura, minería, todo eso es gracia la capital que tenemos y que no hemos perdido”, argumentó.

Pero Kast también aprovechó para marcar distancias con Johannes Kaiser, con quien disputará el voto de la derecha más dura, apuntando que “no sé si Johannes sea más duro que yo, tiene una forma de aproximación a la vida, cada uno responde a su historia, se educó en colegios alemanes, en el sur, encuentro que es honesto en las cosas que dice, no es falta de respeto. Encuentro más dura a Evelyn que a Johannes, porque Evelyn ha tenido momentos en que le dice al otro read my lips, eso a Johannes no se lo verá”.

En esta línea, respondió al desafío de Rafael Gumucio de dar un lema para sus eventuales contendores en la papeleta, indicando que para Matthei sería “el poder de Grayskull”, para Carolina Tohá el “Júzguenme por mis resultados” y para Kaiser: “Vota K”.

Consultado sobre su análisis del periodo de Gabriel Boric en el poder, José Antonio Kast fue categórico en apuntar que “fue mucho peor” de lo que esperaba, recordando que “yo lo fui a saludar cuando me ganó en la segunda vuelta, le dije presidente si pudiéramos colaborar en algo en temas de educación, seguridad, economía, feliz de ayudar. Nunca nos convocó hasta que un día dijo vamos a hacer la Mesa de Seguridad, pero duró dos semanas, porque después indultó a delincuentes y terroristas”.

Junto con ello, entregó su visión sobre el destino que debería tener la estatua del general Manuel Baquedano y si apoyaría su vuelta a su histórica ubicación, apuntando que “nunca debió haber salido, porque más que el símbolo de la estatua misma es nuestra historia, nuestro estado de derecho. Tenemos una guerra donde murieron muchas personas por Chile y se reflejaba en Baquedano, es parte de la historia que los jóvenes no están aprendiendo cómo debieran aprender. ¿Por qué tengo que destruir algo para manifestar mi molestia?”.