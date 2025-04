Johannes Kaiser responde a sus críticos: “Yo trato de no ensuciar la pelota”

Johannes Kaiser

El diputado Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, conversó con el escritor Rafael Gumucio para EL DINAMO, donde salió al paso del calificativo de “extremo” que parte del mundo político le endilgó y de paso entregó su visión respecto a cómo se desenvolvería en La Moneda en caso de imponerse en noviembre próximo.

Kaiser inició la entrevista respondiendo a la consulta de Rafael Gumucio de dar un lema de campaña para cada uno de sus principales adversarios, apuntando a Carolina Tohá como “no le cae mal a nadie” en tono irónico, a José Antonio Kast con “calidad alemana a su servicio” y a Evelyn Matthei con “vuela alto con Matthei”.

En esta línea, aprovechó de responder a sus críticos, asegurando que “yo trato de no ensuciar la pelota, busquen salidas mías en general, de repente me enojo con el señor presidente, pero trato de no ensuciar la pelota”.

Consultado sobre quien es su mayor adversario en la carrera presidencial, Kaiser dejó en claro que “no temo a ninguno, la pregunta que acá se tiene que resolver es quién va a ser el mejor liderazgo para conducir a Chile. No creo que Carolina Tohá sea una mala persona en ese sentido, no creo que sea un peligro, dentro de su coalición hay gente que no aporta, nosotros podemos hacer un trabajo mejor en ciertas materias que lo que puede hacer ella”.

“Ella no es un peligro para la democracia, tampoco Evelyn Matthei y José Antonio Kast, en ese sentido no son antisistémicos en el sentido que era Gabriel Boric, sí lo fue Carolina Tohá arrastrada por la locura octubrista”, agregó.

Frente a los anticuerpos que genera, en especial tras dejar ver su intención de ser jefe de Estado, Johannes Kaiser explicó que “yo estoy postulando a hacer un trabajo, la gente reconocerá en nuestras propuestas si le sirve o no lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que puede que me encuentre altamente antipático, pero espero que sí podamos convencerlos que en el curso de cuatro años, los problemas más agudos que tenemos en este momento vamos a verlos solucionados”.

En esta línea, Kaiser dejó en claro que “nunca he dicho que sea como Milei o como Trump, compartimos ciertas ideas en ciertas materias, yo por ejemplo no comparto mucho los aranceles de Trump, no significa que uno adhiera. Si Estados Unidos avanza en el tema tarifario, se separará del resto del mundo del punto de vista comercial y eso significa dejarle el camino libre a China, en el mediano plazo no es una medida geopolítica que vaya a beneficiar mucho a Estados Unidos”.

El parlamentario también se refirió a la calidad de migrante que tuvo su familia en su momento y cómo ello lo llevó a seguir el camino al mundo político. “El hecho de estar al final del mundo en este bote salvavida, para muchos extranjeros que llegaron arrancando de los desastres mundiales genera en la familia un deber y una obligación respecto del país de acogida”.

Cosa contraria evidenció Johannes Kaiser para “el que entra ilegal, escondiendo su nombre, violentando la voluntad del pueblo de Chile, cosa que no hizo mi abuelo”, dejando en claro que “nadie tiene derecho a entrar a mi casa si yo no lo permito, no me importa cuales son las razones”.