Gareca responde a rumores de “complot” de la ANFP para que renuncie y no pagar su sueldo

9 de Octubre de 2024

Junto con ello, tuvo palabras para las declaraciones de Arturo Vidal, que se ha mostrado como uno de los más reconocidos detractores del proceso del entrenador argentino al frente de la Roja.

Ricardo Gareca enfrentó los micrófonos en la antesala del choque entre Chile y Brasil por las eliminatorias sudamericanas, aprovechando de salir al paso de los rumores surgidos que aseguraban que la ANFP armó un “complot” en su contra buscando su renuncia y así no pagarle su salario.

Esta teoría fue lanzada por el periodista peruano Peter Arévalo, que planteó que “la ANFP tiene serios problemas económicos, muy pero muy serios, Ricardo Gareca pasó del paraíso que significaba estar en la selección de Perú a una Federación que no ha podido cumplir con su segundo mes de salario acumulado”.

Pero Arévalo fue más allá y aseguró que la ANFP se unió con Arturo Vidal para que lo critique constantemente por redes y así provocar su salida.

“La Federación de Chile no ha podido cumplirle el segundo mes acumulado al comando técnico de Gareca. Eso sumado a los pésimos resultados traen como consecuencia que la ANFP le haya dicho a Arturo Vidal que dispare”, aseguró el profesional peruano.

Ante estas palabras, Ricardo Gareca fue tajante es desmentirlas y aclaró que “con la Selección estamos al día, si te tengo que hablar de cómo se manejan los dirigentes, el presidente y todo la comisión, hay apoyo, que nunca nos falte nada y que estemos cómodos en todo aspecto. Económicamente siempre cumplen, no tengo nada que decir, todo lo que hemos pedido, nos han facilitado”.

“Sé que él no está de acuerdo en muchas cosas, no he escuchado o no me han llegado otras críticas de otros muchachos. No quiero entrar en polémicas, pero no me molesta estar cuestionado, en el fútbol no me molesta nada”, apuntó.

Pero Ricardo Gareca también cargó contra la prensa por las constantes alusiones a la crisis que vive la Selección Chilena bajo su mando, recalcando que “ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a todo esto, no saben lo que es ser técnico, pueden opinar y eso lo respeto, pero nunca van a poder saber de este lugar, porque no son profesionales como soy yo”.

“No me molesta, estoy preparado para esto, todo lo que tenga que ver con las opiniones y el disgusto de la gente, no los hemos mamado toda la vida, quedénsen tranquilos”, sentenció.