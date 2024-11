Programación Champions League: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos por TV y streaming este martes 5 de noviembre

5 de Noviembre de 2024

Este martes vuelve la Champions League con la disputa de la fecha 4 de la fase de liga, donde destacan diversos partidazos.

Este martes 5 de noviembre regresa la UEFA Champions League con la disputa de la fecha 4 de la fase de liga, donde resaltan varios partidos, como por ejemplo, el encuentro que protagonizará el actual campeón, el Real Madrid y el segundo equipo más ganador de la competencia, el AC Milán.

Los merengues recibirán a los italianos en el Estadio Santiago Bernabéu con el objetivo de posicionarse en la zona de clasificación directa a los octavos de final. El cuadro español actualmente se encuentra 12° (puesto de playoff) en la tabla de posiciones con seis puntos, tras conseguir dos victorias y una derrota.

Por su parte, el AC Milán saldrá a la cancha en busca de enrielar su camino en la Champions League tras un comienzo lleno de dudas, puesto que los rossoneri se ubican en el lugar 25 luego de anotar un triunfo y dos derrotas. Por ahora, están fuera de zona de playoff.

Otros de los duelos destacados que aparecen en la programación de esta jornada son el que protagonizarán el Liverpool vs Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa vs Manchester City, Lille vs Juventus, entre otros. Todos estos encuentros los podrás ver en TV y plataformas de streaming.

A qué hora y dónde ver en vivo por TV y streaming los partidos de la Champions League hoy, martes 5 de noviembre

Revisa los horarios y la programación completa de este martes 5 de noviembre en la máxima competencia de clubes de Europa: