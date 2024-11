“Le hace mal al fútbol”: Cecilia Pérez dispara sin filtro contra Aníbal Mosa tras título de la U de Chile

21 de Noviembre de 2024

La directora de Azul Azul arremetió duramente contra el timonel de Blanco y Negro, y aseguró que están a la espera de acudir al TAS.

Luego de que la Universidad de Chile se consagrara campeón de la Copa Chile, la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, se refirió al reclamo que elevarán al TAS y aprovechó de arremeter duramente contra el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

La definición del Campeonato Nacional en el que La U terminó perdiendo el título ante Colo Colo, sigue dando de qué hablar, debido al bullado Caso Almirón, que la directiva azul denunció y que el Tribunal de Disciplina desestimó, lo cual provocó diversas reacciones y respuestas por parte del Cacique.

La dura arremetida de Cecilia Pérez contra Aníbal Mosa

Bajo este contexto, Cecilia Pérez lanzó toda la artillería pesada en contra de Aníbal Mosa, quien criticó duramente la acción que tomó la U de Chile sobre el técnico albo en la recta final del torneo.

“Ese caballero (Mosa) que habla tan destemplado, no me gusta, nunca compartí esas descalificaciones personales que me molestan. Me gusta hablar desde el conocimiento y no descalificando a los dirigentes, no es el sello nuestro. Muchas veces ese caballero se pierde y habla más desde la barra brava, debería dar un ejemplo al resto”, partió diciendo la ex ministra a ADN Radio.

Con respecto a la sospecha que instaló Mosa sobre una supuesta relación entre La U y Huachipato, particularmente con el ex timonel acerero Victoriano Cerda, Pérez aseveró que “llevo tres años en Universidad de Chile y eso es falso. La ANFP debería decir quiénes son los dueños y los accionistas de cada club. Todo eso que se dice de Victoriano y los dueños de la U, es falso”.

“Nuevamente las palabras de Aníbal Mosa muestran que no es un ejemplo de dirigente, le habla a la barra y le hace mal al fútbol, ese tipo de declaraciones se transforma en violencia, dentro y fuera de los estadios. Muchos años hemos luchado porque los delincuentes no estén en los estadios. Esas palabras incitan al odio y debería comportarse como un dirigente del fútbol chileno”, agregó.

Cecilia Pérez y abogados esperan para ir al TAS

Por otro lado, la directora de Azul Azul defendió la postura de ir al TAS por el caso de Jorge Almirón y aseguró que “están esperando la sentencia en plenitud, los componentes de la sentencia para analizar y ver cómo se van a presentar los argumentos en el TAS. No hemos sido notificados por parte del tribunal y estamos a la espera”.

Sumado a ello, abordó las fuertes y polémicas declaraciones del abogado de la concesionaria José Ramón Correa, que acusó a Colo Colo de robar un campeonato y de “hacer trampa”.

“Hemos conversado con José Ramón, es el sentimiento que tenemos todos dentro del club, estamos todos y todavía tenemos esa impotencia, que hubo sanciones a una misma jugada con un distinto criterio con respecto a otros equipos. Hoy hay que dar vuelta la página, ahora somos campeones de la Copa Chile y pronto vamos a pensar en la pretemporada, pensando en un 2025 donde volveremos a jugar Copa Libertadores, allí deben estar nuestros esfuerzos”, cerró.