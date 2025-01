“No vuelve”: Colo Colo le cierra la puerta a un futuro retorno de Maximiliano Falcón

15 de Enero de 2025

Aníbal Mosa dejó en claro que Falcón no volverá a Colo Colo tras su polémica salida al Inter de Miami.

La teleserie de Maximiliano Falcón en Colo Colo llegó a su fin, luego que el zaguero uruguayo consiguiera su venta al Inter de Miami de Messi, tras declararse en rebeldía y no presentarse a la pretemporada de los albos y forzar su salida.

Al respecto, Falcón reconoció que no tenía intención de retornar a Colo Colo y que buscaría su salida de Macul a toda costa para poder partir al fútbol de la MLS de Estados Unidos.

“Es una falta grave, yo soy consciente de eso (…) Es una oportunidad que se me presentó y la tomé. Hablé con mi representante, no porque no quisiera jugar en Colo Colo, sino que es porque era una oportunidad única“, indicó el futbolista a TNT Sports.

En esta línea, Maximiliano Falcón apuntó que “cuando viajé para allá, tomé la decisión. Me puse a pensar, de alguna manera tengo que meter presión o como le quieran llamar. No me quería perder esa oportunidad. Y entiendo a los dirigentes, yo pensándolo, que te peguen este bombazo también es difícil”.

Junto con ello, dejó ver su intención de volver a vestir la camiseta de Colo Colo en el futuro, declarando que “siempre voy a estar de mirando cada partido. Les deseo lo mejor, los quiero mucho. Espero que el día de mañana, poder volver o visitar el Monumental, aquí se ganaron un hincha más”.

Sin embargo, estas palabras no tuvieron mucho efecto en la plana mayor de Blanco y Negro, concesionario del actual campeón del fútbol chileno, donde Aníbal Mosa le cerró definitivamente la puerta un eventual retorno.

El timonel de ByN precisó al mismo medio que “el fútbol es tan dinámico que trato de no tener rencor con nadie, trato de ser una persona que no me guardo nada ni me echo karma encima“.

Pero Aníbal Mosa fue claro en descartar un retorno de Peluca Falcón en el mediano plazo: “Si me lo preguntan hoy, yo diría que no vuelve si yo estoy de presidente“.

“Si me lo preguntan en un año más o dos, respondería en ese momento, pero yo y la hinchada quedamos dolidos con Falcón. Muy dolidos“, sentenció.