“No le agrega nada y le quita mucho”: la crítica de Bielsa a las pausas de hidratación en el Mundial 2026

A juicio de Bielsa, al implementar estas interrupciones de tres minutos “no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora”.

En contra de las pausas de hidratación implementadas en la Copa Mundial de Fútbol 2026, se mostró el entrenador de la selección uruguaya Marcelo Bielsa durante una conferencia de prensa realizada antes del partido entre Uruguay y Cabo Verde.

En esta edición del torneo global, la FIFA dispuso pausas de hidratación obligatorias en todos los partidos para disminuir riesgos asociados a la deshidratación que podrían presentarse en los lugares en que éstos se disputan: México, Estados Unidos y Canadá. Estas interrupciones a la mitad de cada tiempo tienen una duración de tres minutos y son aprovechadas también por los auspiciadores para exhibir publicidad.

“Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. Este cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho”, fue la crítica del “Loco”.

A renglón seguido, aseveró que al implementar esta medida “no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones”.

“Las conclusiones que estoy diciendo no son mías, son las que escucho constantemente y adhiero a eso”, aclaró Bielsa.

Por otra parte, el DT fue consultado por el empate de Uruguay en su duelo con Arabia Saudita. “Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto, eso tampoco es una explicación porque yo no estoy diciendo que lo que sucedió en el segundo tenía como condición haber pasado por un primer tiempo pastoso. Lo que hizo en el segundo podría haberlo hecho en el primero también, como ve no le contesto nada”, acotó.