Remezón en Marruecos: Hakimi será juzgado por presunta violación y realiza duro descargo

En medio de la concentración de Marruecos en el Mundial 2026, se dio a conocer que su principal figura irá a juicio en Francia tras ser acusado de violación.

Un fuerte remezón azota a la selección de Marruecos, luego de que se diera a conocer que su gran estrella, Achraf Hakimi, será juzgado en Francia como presunto autor de una violación.

Lo anterior, luego de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

El jugador del PSG se enteró d esta noticia en medio de la concentración de Marruecos en el Mundial 2026, donde el conjunto africano enfrentará a Escocia esta tarde en el duelo válido por la segunda fecha del Grupo C.

Hakimi previo a juicio por presunta violación: “Por fin podré hablar”

A través de sus redes sociales emitió un descargo negando los hechos, lo que ha hecho desde que se realizó la acusación en su contra.

“La justicia me miró a los ojos y me dijo: Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso“, comenzó diciendo, asegurando que espera “con impaciencia” el juicio, ya que “por fin podré hablar”.

“Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil”, expresó el defensor marroquí.

“Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, añadió.

Por su parte, su abogada, Fanny Colin, sostuvo que la defensa “tiene la sensación desagradable de que, como es una persona conocida, no está siendo tratado como cualquier otro justiciable”.

En este marco, la jurista declaró que “con impaciencia espera su juicio para poder explicar esta acusación falsa que pesa sobre él. Tiene mucho que contar”.

La defensa de Hakimi aún puede recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo, el cual tendría que pronunciarse en el plazo de tres meses. No obstante, la abogada no detalló si lo harán.

Por otro lado, la abogada querellante, Rachel-Flore Pardo, aseguró que su representada recibió la noticia “con alivio”, señalando que “ella se prepara desde hace tiempo para este juicio. Hubiera preferido no tener que pasar por ello, pero Hakimi abusó de ella, la violó y luchará hasta el final para obtener justicia y que eso no le suceda a otras mujeres”.