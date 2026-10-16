Separación entre ANFP y Federación: cómo se define al nuevo DT de La Roja y cuánto se alargaría el interinato de Córdova

Pese a que las elecciones en la ANFP son en noviembre, Milad continuará en la Federación hasta el próximo año, en medio de la implementación de la reforma a las SADP. En este marco, surge la incógnita respecto a quién nombrará al próximo entrenador de la selección.

Son más de 15 meses los que Nicolás Córdova suma como entrenador interino de La Roja, un periodo inusual que se ha extendido producto de la demora en el nombramiento de un DT definitivo.

Lo anterior, tiene relación con cambios dirigenciales que se vienen para la ANFP y la Federación. Así lo ha dado a conocer en reiteradas ocasiones el gerente de Selecciones, Felipe Correa, quien aseveró que la espera duraría hasta noviembre de este año, ya que ahí se llevarán a cabo las elecciones del ente rector del fútbol chileno.

Esto con el objetivo que la nueva dirigencia elija el proyecto deportivo que más le convenza de cara al proceso hacia el Mundial 2030.

La separación de la ANFP y la Federación de Fútbol (FFCh)

Si bien todo parecía indicar que Jorge Uauy o Jorge Yunge (candidatos a la presidencia de la ANFP) elegirían al próximo DT de la Selección Chilena, el escenario tuvo un giro importante esta semana.

El miércoles se llevó a cabo una reunión en la que participaron representantes de la FIFA, del actual directorio de la ANFP y del consejo de la Federación de Fútbol de Chile (FFCH), con Uauy y Yunge presentes.

En la instancia, los miembros del organismo internacional establecieron que el ganador de las elecciones del 19 de noviembre solamente se hará cargo de la Liga Chilena y los torneos profesionales.

De esta forma, quien resulte ganador no tendrá injerencia en La Roja ni en las selecciones juveniles. Considerando lo anterior, el nuevo presidente de la ANFP no elegirá al próximo entrenador, ya que esto será materia de la Federación, la cual se debe separar en el marco de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

En este marco, surge la incógnita con respecto a qué sucederá con la contratación de un entrenador definitivo para la Roja, puesto que Pablo Milad continuará como timonel de la FFCh hasta febrero de 2027.

Así, quien suceda a Milad en el cargo se encargará de elegir al próximo DT de la selección de Chile, por lo que el interinato de Córdova seguiría alargándose, lo cual es preocupante considerando que las Eliminatorias comienzan el próximo año.