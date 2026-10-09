Se define el futuro del fútbol chileno: qué viene para La Roja y cómo avanza la separación de la ANFP con la Federación

Estos meses serán clave para dilucidar el futuro del fútbol chileno. La nueva directiva de la ANFP, que se definirá en noviembre, se encargará de cerrar al DT que encabezará el próximo proceso, y junto con ello, tendrá la responsabilidad de liderar la transición hacia la nueva institucionalidad, mientras continúa la negociación sobre los alcances de la reforma a las SADP.

El fútbol chileno entra en etapa de definición. Esta semana se presentaron las listas que competirán para ser la nueva directiva de la ANFP y suceder al actual presidente, Pablo Milad. Esto es clave para el futuro de la selección chilena, ya que será la nueva administración la que definirá al entrenador que liderará el próximo proceso, mientras continúa la puesta en marcha de la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas (SADP) que, entre otras cosas, separa la Federación de Fútbol (FFCh) de la ANFP.

Son dos los candidatos a la presidencia del ente rector del balompié nacional: Jorge Uauy y Jorge Yunge. El primero es el actual timonel de Palestino y cuenta con una larga trayectoria dirigencial. De hecho, lleva más de 10 años ejerciendo dicho cargo, periodo en que los árabes se han consolidado como equipo “copero”, siendo uno de los clubes con mayor regularidad en competencias internacionales.

Esta es la segunda vez que buscará llegar al sillón de la ANFP, luego de que en 2018 perdiera contra Sebastián Moreno en una estrecha votación. Ahora, su candidatura se presenta bajo el nombre “Unidos por el Cambio” y dentro de la lista se encuentran: Juan Tagle (ex Cruzados) como vicepresidente; Jorge Contador (Coquimbo Unido) como secretario general; Diego Livingstone (Deportes Concepción) como tesorero; además de Karina Mazú, Ignacio Melhech y Eduardo Ramírez.

Por su parte, Yunge es el actual secretario general de la ANFP y la mano derecha de Milad. Si bien es parte del continuismo, en el último tiempo se ha intentado desmarcar del actual timonel del fútbol chileno. Antes de ello fue vicepresidente de Rangers de Talca.

Su lista la conforman: Sofía Galdames (Deportes Copiapó) como vicepresidenta; Andrés Sánchez (Santiago Wanderers), secretario general; José Luis Navarrete (exUniversidad de Chile), tesorero; además de Iván Cisternas, Andrés Alvarado y Freddy Palma.

Jorge Uauy y Jorge Yunge disputarán la presidencia de la ANFP.

La votación que definirá al nuevo presidente de la ANFP será el próximo 19 de noviembre. Quien resulte electo, llegará con la responsabilidad de elegir al nuevo entrenador de La Roja, tras más de un año de interinato de Nicolás Córdova.

El nuevo DT de La Roja y los próximos desafíos

El gerente de selecciones, Felipe Correa, confirmó que Córdova continuará en la banca hasta la fecha FIFA de noviembre, señalando que se ha postergado la contratación de un nuevo DT para plantear el proyecto al nuevo directorio. En este marco, la Federación ha conversado con distintos entrenadores, donde el perfil que se busca es de alguien que “entregue herramientas de primer nivel a nuestros jugadores, herramientas competitivas, preparación de partidos y entrenamientos”.

Bajo este contexto, los nombres que están en carpeta son Manuel Pellegrini, Julen Lopetegui, Nicolás Larcamón, Juan Pablo Vojvoda y Gustavo Álvarez. Los dos primeros parecen ser los más lejanos. Si bien el Ingeniero ha manifestado en varias ocasiones su deseo por entrenar a La Roja, su contrato con el Betis finaliza en junio del próximo año, lo cual dificulta su posible llegada.

En el caso de Lopetegui, la complejidad radica principalmente por un tema económico. En la selección de Qatar cobra US$ 2.5 millones de dólares por temporada, cuya cifra se aleja a lo que hoy se puede pagar en el fútbol chileno.

Quienes tomarían más fuerza serían Álvarez (LDU de Quito) y Vojvoda, quien acaba de ser despedido de Racing de Avellaneda y conoce el medio local tras su paso por La Calera en 2020. Respecto al caso del exUdeChile, recientemente fue consultado por el interés de La Roja y aseveró: “Pido que se trate con responsabilidad, porque mi presente está en Liga, junto a la dirigencia trabajamos pensando en el futuro”.

“No quiero que se manosee la situación, ni mi nombre, el hincha es muy sensible, y quiero que sepa que tiene un entrenador que piensa hoy y mañana en Liga”, añadió en conferencia de prensa.

Mientras continúa la danza de nombres que finalmente será zanjada por el nuevo directorio, la selección bajo el interinato de Córdova registra 12 partidos: 5 victorias, 1 empate y 6 derrotas, contando la última gira por Norteamérica. Antes de bajar el telón de 2026, Chile jugará dos amistosos contra Colombia: el 13 de noviembre en Cali y el 17 del mismo mes en el Estadio Nacional.

La Roja.

Son más de 15 meses los que lleva al mando del equipo, una extensión inusual para un interinato. De hecho, al revisar el top 60 del último ranking FIFA, son apenas cuatro las selecciones nacionales que no cuentan con un DT titular al día de hoy.

Para el 2027, el principal desafío de La Roja será comenzar de buena forma las Eliminatorias al Mundial 2030, cuya fecha de inicio aún no es confirmada por Conmebol. En esta ocasión, en Sudamérica se disputarán 3.5 cupos, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen aseguradas su plazas por ser coanfitriones. De igual forma, las mencionadas selecciones jugarán las Eliminatorias para mantener ritmo de competencia.

Reforma a las SADP: Cómo avanza las negociaciones sobre los alcances de la separación de la ANFP con la Federación

Mientras se definen los apoyos de cara a las elecciones, la actual administración de la ANFP (Jorge Yunge, secretario gral) junto con representantes de ANFA (Justo Álvarez, presidente) sostuvieron una reunión este jueves en las oficinas del Ministerio del Deporte, donde abordaron las dudas y alcances sobre la implementación de la ley que reforma las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Según pudo conocer este medio, desde el fútbol profesional y amateur realizaron sus planteamientos, a raíz del memorándum que envió la ANFP para advertir una serie de riesgos al Mindep, que se encuentra avanzando en la redacción de los reglamentos que pondrán en marcha la iniciativa.

En este marco, se llegaron a acuerdos respecto a la gobernanza de la Federación de Fútbol de Chile, la representación del fútbol profesional y amateur, las competencias disciplinarias, la conformación de sus órganos internos y la continuidad jurídica de la Federación. Esto, apuntando a una transición hacia la nueva institucionalidad del balompié nacional.

“Se dilucidaron todas las dudas que había respecto de la aplicación de la ley de federaciones. Quedó claro que acá se van a respetar los estamentos propios del fútbol y, respecto al memorándum que se había enviado, queda claro el alcance de las disposiciones de la ley. Va a haber participación de todos los actores”, dijo a EL DÍNAMO, el senador Matías Walker, quien también participó en la cita en su calidad de impulsor de la ley.

“Así que avanza la implementación de la ley, se van a cumplir todos los plazos, tanto para elaborar los estatutos tipo, como para el reglamento”, aseveró el parlamentario.

“Todas las precisiones se van a poder hacer vía reglamento y estatutos, así que no es necesario una ley corta”, señaló respecto a los problemas que, según la Asociación de Fútbol Profesional, debían subsanarse mediante una modificación legislativa.

Los reglamentos que el Mindep se encuentra elaborando entrarán en vigencia el 6 de diciembre de 2026, y para ello, se abrió una mesa de participación con todos los estamentos, como lo son el fútbol profesional, amateur, Sifup, árbitros, entre otros.

“Dejamos claro que la directiva de la ANFP que se elija en noviembre va a ser de transición, en cuanto tengamos esta nueva Liga Deportiva Profesional (LDP) que, como toda sociedad anónima, tendrá su directorio, su presidente y su director general”, aseveró Walker.

Considerando que la ley comenzó a regir en junio de este año y contempla un plazo de adecuación de 18 meses para que los clubes actualicen sus estatutos y cumplan las nuevas exigencias, esta normativa que contempla la separación entre la Federación y la Liga Profesional va a estar en plena vigencia a fines del 2027.

“Hemos tenido grandes avances, con las dos partes teniendo un espíritu competitivo. Estamos avanzando en función de los plazos”, enfatizó el ministro del Deporte, Francisco Riveros.

El secretario de Estado había manifestado anteriormente que los pilares estructurales de la normativa “siguen firmes”, tales como el fin a la multipropiedad, fiscalización y participación, fin a los representantes dueños de clubes, y el control financiero y transparencia respecto a los controladores de las organizaciones deportivas profesionales.

En cuanto a la separación de funciones de la ANFP y la FFCh, la Asociación se limitará exclusivamente a la organización, administración y gestión de las ligas y torneos profesionales del fútbol chileno, mientras que la Federación asumirá de forma independiente el control y la administración de las Selecciones Nacionales (La Roja) y el fútbol formativo.

Además, los ingresos generados por la selección chilena ya no pasarán directamente a la administración de la ANFP, sino que serán gestionados por la Federación para el desarrollo general de la actividad.

De esta forma, las fechas clave en torno al futuro del fútbol chileno son el 19 de noviembre (elecciones ANFP) y el 6 de diciembre (entrada en vigencia del reglamento del Mindep), a la espera de que se pueda cerrar la contratación del entrenador titular a comienzos de 2027, año en que se espera que comiencen las Eliminatorias y entre en plena vigencia la reforma a las SADP del fútbol nacional.