Municipalidad de Peñalolén se enfrenta a la ANFP: acusa millonaria deuda por pago de patentes

Miguel Concha detalló que en las próximas semanas entregará la notificación de cobranza a la ANFP y así regularizar su situación, y tras ello, podrá finalizar los trámites municipales correspondientes.

AGENCIA UNO

Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, se enfrenta a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), al denunciar una millonaria deuda por no pago de patente municipal y por concepto de derechos de aseo, vinculados al inmueble ubicado en avenida Quilin 5635.

Según la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Peñalolén, la ANFP debe $172 millones por reajustes, intereses y multas, consignó La Tercera.

“En Peñalolén las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipales pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen con sus obligaciones”, planteó el alcalde Concha.

El jefe comunal de Peñalolén puntualizó que “vamos a seguir fiscalizando y cobrando las obligaciones que correspondan, independiente de quién se trate. Estos ingresos para el Municipio son necesarios para financiar la seguridad, la salud, el aseo y otras necesidades básicas de nuestras familias”.

Miguel Concha detalló que en las próximas semanas entregará la notificación de cobranza a la ANFP y así regularizar su situación, y tras ello, podrá finalizar los trámites municipales correspondientes.