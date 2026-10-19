Tabilo fuera del top 30: la dura caída de los chilenos en el ranking ATP

Este lunes se realizó una nueva actualización del ranking ATP, donde los tenistas chilenos tuvieron fuertes descensos en la clasificación mundial.

Tras la culminación del Masters 1000 de Shanghái, Alejandro Tabilo abandonó el top 30 y se situó en el casillero 31°, bajando un puesto.

Cristián Garin y Tomás Barrios también sufrieron caídas. Gago bajó 20 lugares y quedó en el puesto 151° con 371 unidades, mientras que el chillanejo retrocedió 23 posiciones para ubicarse 155°, con 364 puntos.

Respecto a Nicolás Jarry, esta semana subió 13 puestos y ahora es 854° del mundo. Una buena noticia previo a su retorno a la competencia, ya que después de seis meses de inactividad por lesión, el Príncipe disputará el Challenger de Cali a partir de este lunes.

Así están los tenistas chilenos en el ranking ATP

31° Alejandro Tabilo – 1.565 puntos (-1)

151° Cristian Garin – 371 (-20)

155° Tomás Barrios – 364 (-23)

265° Matías Soto – 208 (-13)

687° Daniel Núñez – 48 (+11)

713° Nicolás Villalón – 45 (-1)

804° Bastián Malla – 35 (+9)

816° Benjamín Torrealba – 34 (-9)

854° Nicolás Jarry – 30 (+13)

El top 10 del ranking

En cuanto a la parte alta del ranking ATP, Jannik Sinner continúa como número uno del mundo con 10.950 puntos, seguido por Alexander Zverev, con 10.070 unidades, quien terminará el año como líder de la clasificación, luego de que el italiano confirmara el cierre de su temporada producto de una lesión.