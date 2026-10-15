¿Se podrá ver en Chile también?: los detalles del acuerdo que logró Netflix para transmitir el Mundial de 2030

La plataforma de streaming tendrá una cobertura completa de la cita planetaria que se llevará a cabo en cuatro años más.

Aún quedan cuatro años para que se lleve a cabo el Mundial 2030 y Netflix ya dio un golpe de aquellos luego de adquirir los derechos de transmisión de la cita planetaria que se llevará a cabo tanto en Europa como en Sudamérica.

Muchos se preguntarán si gracias a ello, los partidos podrán verse en todo el mundo y la respuesta es: no. El acuerdo que logró el gigante del streaming con la FIFA es válido solo para el territorio de España y Andorra.

En un comunicado, detallaron que “tiene previsto ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas -con un planteamiento genuinamente español- antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido y otros contenidos destinados a generar expectación en la antesala del torneo”.

“Como parte del acuerdo, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos”, agregaron.

El impacto en la prensa española

El anuncio de Netflix tras adquirir los derechos de transmisión del Mundial 2030 para España cayó como un balde de agua fría en la prensa ibérica.

El diario El Mundo consignó que este fue “un movimiento absolutamente inesperado que revoluciona el mercado de los derechos deportivos y deja una gran incógnita sobre el futuro de su posible emisión en abierto (el último fue adquirido por RTVE) y del resto de operadores audiovisuales españoles“.

“Y lo hace, además, en un momento especialmente significativo: España organizará parte del Mundial 2030 y llegará como vigente campeona del mundo, después de conquistar este verano el título en Estados Unidos. Dos circunstancias que convierten la competición en uno de los acontecimientos televisivos más atractivos de los próximos años“, agregaron.