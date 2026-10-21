“Huasileirao”, el nuevo torneo que se disputará cuando acabe la temporada del fútbol chileno

Revisa en qué consiste la novedosa copa y cuáles son los equipos confirmados.

Un nuevo torneo de fútbol se disputará cuando culmine la temporada regular del balompié nacional. Se trata de la Copa Región de O’Higgins, una competencia organizada por el Club Deportivo Rancagua Sur que contará con la participación de ocho equipos de la zona.

Entre los participantes destaca O’Higgins de Rancagua, único representante de la región que compite actualmente en la Primera División del fútbol chileno.

El certamen también reunirá a Deportes Rancagua, Cóndor de Pichidegua, Deportes Rengo, Colchagua CD, Independiente de Pichidegua, Deportivo Pumanque y el club organizador, Rancagua Sur.

El Teniente sería la sede del “Huasileirao”

La organización busca que todos los encuentros se disputen en el Estadio El Teniente, ubicado en Rancagua.

La competencia se realizaría una vez concluida la temporada regular del fútbol chileno. Sin embargo, todavía no existe una programación oficial que permita conocer las fechas y los horarios de los encuentros.

La nueva copa ya genera comentarios entre los hinchas en redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a llamarla “Huasileirao”, un apodo que hace una referencia local y la combina con el fútbol brasileño.

Con esta nueva competición, también se replica lo que se hizo en la Copa Biobío en 2025, donde participaron clubes como Huachipato, Naval, Universidad de Concepción, Deportes Concepción, Comunal Cabrero y Lota Schwager. Allí, el León de Collao se coronó campeón.