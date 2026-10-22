Así se jugará la fecha 25 de la Liga de Primera: Colo Colo, la U y la UC enfrentarán cruciales duelos

Colo Colo buscará retomar la victoria y dar un paso más a la estrella 35. Revisa todos los detalles sobre la recta final del torneo.

Tras un fin de semana sin actividad, vuelve la Liga de Primera del fútbol chileno, con la disputa de la fecha 25.

La nueva jornada del Campeonato Nacional comenzará este viernes 23 de octubre con el duelo entre Audax Italiano y Huachipato en La Florida.

Durante el sábado, destaca el encuentro que protagonizarán Deportes La Serena vs Deportes Concepción, el cual se podrá ver en vivo a través de T13 En Vivo.

La mayoría de los focos apuntarán al domingo, donde Universidad Católica visitará a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán. Tras ello, Colo Colo buscará volver a la victoria ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

La acción culminará el lunes 26 de octubre con el encuentro entre la U de Chile y Everton en El Teniente de Rancagua.

La programación completa de la fecha 25 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Viernes 23 de octubre

Audax Italiano vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 24 de octubre

Deportes La Serena vs. Deportes Concepción. 12:30 horas. Estadio La Portada.

12:30 horas. Estadio La Portada. O’Higgins vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 25 de octubre

Ñublense vs. Coquimbo Unido. 1 2:30 horas. Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

2:30 horas. Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Unión La Calera vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

15:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán. Palestino vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

17:30 horas. Estadio Santa Laura. Universidad de Concepción vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Lunes 26 de octubre