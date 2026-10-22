El desaire que indignó a Alexis Sánchez en CF Montreal: “No podemos cambiar todo solo para que juegue el famoso”

El CF Montreal se quedó sin el título del Campeonato Canadiense. El equipo de Alexis Sánchez perdió por penales ante Forge FC, en una final disputada en su propio estadio. La derrota dejó una imagen inesperada: el delantero chileno estuvo a punto de ingresar, pero el partido terminó antes de que pudiera pisar la cancha.
El goleador histórico de la selección chilena no sumó minutos en el encuentro y permaneció en el banco de suplentes durante toda la final. La decisión llamó la atención, sobre todo porque venía siendo titular y había mostrado un buen nivel el sábado anterior frente a Seattle Sounders.
Durante el partido, Alexis Sánchez realizó trabajos de calentamiento a la espera de una oportunidad. En un momento regresó al banco y tuvo una larga discusión con el entrenador Philippe Eullaffroy. Finalmente, recibió la indicación de prepararse para entrar junto al arquero Samsy Keita, justo antes de la definición por penales.
El atacante se equipó y quedó listo para ingresar. Sin embargo, el árbitro dio por terminado el encuentro antes de que se concretara el cambio. Así, el formado en Cobreloa cerró la final sin jugar un solo minuto.
Tras la derrota, Eullaffroy explicó la ausencia del chileno y el tenso diálogo que protagonizaron. De acuerdo a sus palabras, la expulsión de un jugador de Montreal complicó sus planes.
“Intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 fue un poco más difícil”, declaró el entrenador.
El técnico también reconoció que la decisión de realizar una sustitución en esas circunstancias no era sencilla. Según explicó, su intención inicial era darle entrada a Sánchez en un escenario más favorable, algo que no pudo concretar durante el partido.
“Fue una decisión difícil de tomar, de hacer entrar uno por el otro. ¿Puede que yo hubiera podido tomarla? ¿Puede que eso hubiera funcionado? Nunca lo sabremos. Hubiera querido poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. El plan no era jugar casi toda la segunda mitad con 10 contra 11. Era jugar 11 contra 11 y poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. Pero, por desgracia, eso no fue posible”, aseveró.
Eullaffroy también defendió su criterio para administrar los cambios. “Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad”, manifestó.
Por último, el DT se refirió a su relación con el atacante y descartó que el episodio haya provocado un quiebre entre ambos. “No se ha roto nada. No de mi lado. Creo que es un gran profesional”, afirmó.