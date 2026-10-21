CMPC vende 60 mil hectáreas forestales a grupo ligado a JP Morgan por US$365 millones

La transacción involucra plantaciones de pino radiata en la Región del Maule y contempla un contrato de suministro de largo plazo para abastecer la planta de cartulinas de la compañía.

Empresas CMPC concretó la venta de cerca de 60 mil hectáreas de terrenos y activos forestales en la Región del Maule por US$365,5 millones, en una operación que representa aproximadamente el 5% de su superficie forestal.

Pese a vender estos terrenos, la compañía seguirá comprando madera proveniente de ellos mediante un contrato de suministro de largo plazo.

CMPC vende 60 mil hectáreas forestales a grupo ligado a JP Morgan

La venta fue informada este miércoles a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En el documento, la empresa detalló que su filial Forestal Mininco suscribió un contrato de compraventa con Bosques San Pedro SpA, sociedad perteneciente al grupo J.P. Morgan Natural Capital. Los activos transferidos corresponden principalmente a plantaciones productivas de pino radiata.

El precio acordado asciende a US$365,5 millones, monto que estará sujeto a los ajustes habituales de este tipo de operaciones. Una parte se pagará al cierre del negocio, mientras que el saldo será desembolsado a medida que los terrenos queden inscritos a nombre del comprador. Este proceso debería completarse dentro de los próximos tres meses.

Durante ese período, Forestal Mininco deberá garantizar la continuidad de los compromisos contractuales con proveedores y clientes relacionados con los activos vendidos. Además, el acuerdo contempla un contrato de suministro de madera de largo plazo, que permitirá a CMPC seguir adquiriendo materia prima proveniente de los predios transferidos.

Según explicó la compañía, este mecanismo contribuirá a asegurar el abastecimiento de su planta ubicada también en la Región del Maule. De esta manera, la venta de los terrenos no implicará el fin de la relación comercial entre CMPC y los activos forestales involucrados en la operación.

Por último, la empresa anticipó que la transacción tendrá un efecto positivo en sus resultados financieros. No obstante, precisó que todavía no es posible determinar el impacto exacto, el que se espera que se refleje entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.