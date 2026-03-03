Secciones
VIDEOS – Senapred ordena evacuación por incendio de planta de CMPC en Puente Alto

La empresa precisó que las llamas se iniciaron en un sector destinado al papel y cartón para reciclaje.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de los sectores cercanos a la planta de la empresa CMPC en Puente Alto, que está siendo afectada por un incendio de grandes proporciones.

La empresa precisó que las llamas se iniciaron en un sector destinado al papel y cartón para reciclaje. “Detectada la situación, las brigadas internas de la compañía dieron la primera respuesta a la emergencia, activando los protocolos correspondientes y realizando labores iniciales de control, sin registrarse personas lesionadas o con complicaciones de salud”, precisó CMPC en una declaración pública.

Junto con ello, dejó en claro que “en la zona afectada no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a las personas“, mientras Bomberos de diversas comunas llegaron para enfrentar la emergencia en Puente Alto.

El delegado presidencial Gonzalo Durán declaró a radio Biobío la complejidad que enfrenta Bomberos para extinguir el incendio, ya que “el origen es al interior de la papelera, en zona de fardos muy importantes de papel y, por tanto, elementos de alta combustión“.

“Ya decretamos alerta SAE para efectos de iniciar el desalojo del campamento que se encuentra muy próximo a la papelera, el campamento Pie Andino, y ya se ha estado informando a los vecinos”, apuntó la autoridad regional.

